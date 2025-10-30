Sis consells per a la teva millor Castanyada

Les castanyes de Terrassa tenen un punt dolç
Elena Alonso a la seva paradeta de castanyes a la Rambla
Alberto Tallón
Qui millor per a donar consells sobre castanyes que Elena Alonso, filla de la Josefina, la Castanyera de tota la vida a la Rambla. El secret de les seves no el pot explicar, però sí avança el seu punt dolç, i aconsella com conservar-les: “S’han de deixar a la mateixa paperina, tancada. Quan es vulguin menjar i ja n’hi hagi prou, s’han de guardar en un pot de vidre, no ha de ser de plàstic perquè poden perdre una mica el seu gust”. Un cop de microones durant 10 o 15 segons, i llestes.
Tampoc fallen els panellets
Oferta de panellets a un establiment de Terrassa
Alberto Tallón
Si tens temps, és l’activitat perfecta per fer en família o amics. La clau és una bona base d’ametlla molta, sucre i patata o moniato, i treballar-la fins a que quedi homogènia. Deixa reposar la massa unes hores abans de donar-los forma. I ara, el debat etern: clàssics de pinyó, coco i cafè, o moderns i innovadors amb gustos del moment com ara lotus, festuc o oreo? Sigui com sigui, el “kit” de la qüestió sempre és compartir l’experiència, i llevar-se els dits amb el resultat final.
Receptes de tardor
La tardor és l’estació ideal per omplir la cuina d’olors reconfortants i sabors de sempre. És temps de cremes de carbassa, truites de moniato, bolets saltejats o un bon rissoto de tòfona o ceps. Aprofita els productes de temporada: magranes, codonys, castanyes o pomes, que aporten color i vitamines als plats. Potser, si ets atrevit, pots arribar a fer-ne versions més modernes -com una pizza amb carbassa o una coca dolça amb poma i canyella- o apostar pels clàssics que escalfen l’ànima. Cuinar a la tardor és, sobretot, tornar a gaudir de la calma i de la taula compartida.
Que se senti la calor
Si el temps acompanya, i les temperatures són baixes -com sembla que podem tenir a Terrassa-, pot ser l’oportunitat perfecta per a encendre la llar de foc per primera vegada. Això, els afortunats que en tinguin. Sinó, sempre es pot buscar un vídeo a la televisió per a ambientar el menjador. La llar de foc pot ser, a part de l’element que aporti calor a casa, la cuina perfecta per a les castanyes i els moniatos. Del foc, a taula. Fins i tot, es pot apostar per una opció més “yankee” i tria els núvols de llaminadora, per a crear una escena de pel·lícula. Fa temps que no tenim una Castanyada freda, i s’ha d’aprofitar!
Taula de tardor
Una bona taula de tardor és la millor manera de donar calidesa a la Castanyada. Tria tons càlids -taronja, ocre, marró o beix- i combina’ls amb elements naturals que et puguis trobar fàcilment als parc o al carrer: fulles seques, branques o pinyes -si vols anar més enllà, busca també petites carbasses decoratives-. Les espelmes o garlandes de llum creen un ambient íntim i acollidor. Si t’agrada el toc rústic, aposta per tovallons de roba, vaixella de ceràmica i fusta. L’encant està en els detalls senzills, però cuidats.
Un brindis!
Un bon moscatell o vi dolç és l’acompanyament ideal per tancar la Castanyada. El seu gust suau i aromàtic realça els sabors dels panellets, les castanyes o els moniatos i convida a una conversa relaxada després de sopar. Serveix-lo lleugerament fresc per potenciar-ne les notes afruitades. Si vols innovar, prova un vi novell jove o un cava afruitat, perfectes per brindar. El vi és més que una beguda: és el toc final que converteix el moment en celebració.