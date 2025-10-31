El CST, primer centre de Catalunya acreditat per la SEAIC en al·lèrgia d’aliments de difícil maneig

La Unitat d’Al·lèrgia d’Aliments de Difícil Maneig del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) s’ha convertit en la primera de Catalunya i la segona de l’Estat espanyol a rebre l’acreditació de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) en nivell avançat. Aquest reconeixement consolida el centre terrassenc com a referent en l’atenció especialitzada a les al·lèrgies alimentàries.
L’acreditació certifica que el diagnòstic i el tractament de les al·lèrgies alimentàries al CST es realitzen d’acord amb els estàndards de qualitat més exigents, garantint una atenció segura i personalitzada als pacients. El procés ha comptat amb el suport del Departament de Qualitat del CST, que ha treballat conjuntament amb els equips mèdics i d’infermeria per assolir tots els requisits establerts per la SEAIC.
Les doctores Pilar Saura i Marta Viñas, responsables de la unitat, lideren un equip altament qualificat i compromès amb la millora contínua i la recerca. Segons expliquen, aquesta acreditació “representa un pas endavant en la nostra aposta per oferir una atenció d’excel·lència i una medicina més personalitzada”.
Les al·lèrgies alimentàries afecten entre el 2% i el 4% de la població, tant en infants com en adults. Es tracta d’una resposta immunològica adversa que pot provocar símptomes en diferents òrgans i, en els casos més severs, una anafilaxi que requereix atenció urgent.
L’abordatge d’aquesta patologia requereix una alta especialització, ja que el diagnòstic combina la història clínica, proves cutànies, anàlisis moleculars i, sovint, proves d’exposició oral controlades. El tractament passa per la identificació i l’evitació de l’aliment responsable, l’educació del pacient i, en alguns casos, la immunoteràpia oral per induir tolerància.
Amb aquest reconeixement, el CST reforça el seu paper com a centre de referència en al·lèrgia alimentària tant en l’atenció a la població adulta del Vallès Occidental com en la població pediàtrica de l’àrea assistencial del Consorci.