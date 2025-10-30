Sis "tips" pels que sou "Team Halloween"

Disfressa... O complement
Halloween al barri del Torrent d`en Pere Parres
Alberto Tallón
El gran atractiu de la nit. De fet, des de la botiga L’Informal s’apunta que cada vegada hi ha més tendència a que els adults hi participin més per mitjà dels complements: un barret, un ganivet travessat, sang falsa... “Els nens sí es disfressen de cap a peus religiosament”, expliquen. L’any passat, diuen, l’estrella va ser “Beetlejuice”, aprofitant l’estrena del film. Enguany, predominen clàssics com els zombies, les bruixes i, per sobre de tot, els pallassos assassins, amb menció especial per la pel·lícula “It”.
Maquillatge terrorífic
L’Aida Vera, terrassenca apassionada del maquillatge de Halloween, defensa que no cal gastar gaire per aconseguir un bon resultat: “Amb coses que tens per casa o molt barates pots fer meravelles”. Explica que utilitza làtex, vaselina o fins i tot maicena per crear ferides i efectes terrorífics, i recomana preparar bé la pell abans d’aplicar productes barats. “És com un art attack amb la cara”, diu, tot animant a inspirar-se a través de Pinterest o pel·lícules, i practicar sense por!
Ambientació a l’alçada
Ambientació de Halloween als carrers de Terrassa
Transformar casa teva per Halloween és més fàcil del que sembla. Amb carbasses buidades, espelmes, teranyines falses i llums taronges o morades pots crear un ambient terrorífic i divertit alhora. Recomanació personal -que servidor fa a casa seva des de fa uns anys-: amb paper de seda de color vermell tapant qualsevol llum, pots donar un ambient esgarrifós a qualsevol habitació! Afegeix llençols vells convertits en fantasmes, figures de paper negre o una taula temàtica amb gots i plats decorats. No cal exagerar: amb imaginació i quatre detalls, la casa es converteix en l’escenari perfecte per a una nit de por i rialles.
Una playlist diferent
Thriller, de Michael Jackson
Cap nit de Halloween està completa sense una banda sonora que posi els pèls de punta. Captiva els teus convidats amb clàssics imprescindibles com “Thriller” de Michael Jackson, “Ghostbusters” de Ray Parker Jr. i “Somebody’s Watching Me” de Rockwell. Afegeix-hi ritme amb “Highway to Hell” d’AC/DC i un toc més fosc amb “Bury a Friend” de Billie Eilish. Si ets més dels de casa, tens l’opció de “Tu també moriràs” de Lildami. Per crear ambient, barreja-hi bandes sonores de pel·lícules com Malson abans del Nadal, Halloween o Stranger Things. Una mescla que farà ballar... i tremolar.
Marató de pel·lícules
Rec 3, rodada al Parc Audiovisual de Catalunya
Parlant de pel·lícules... Halloween és l’excusa perfecta per preparar una marató de terror amb amics o família. Pots començar amb clàssics imprescindibles com Scream, El resplandor o Psicosi, seguir amb propostes més modernes com It o The Others, i acabar amb un toc ben local: Marrowbone o Rec 3, ambdues rodades al Parc Audiovisual de Terrassa. Acompanya-ho amb crispetes, manta i llum tènue, i deixa’t endur per la màgia d’una nit de por que, en el fons, ens encanta repetir cada any.
Prepara llaminadures!
Xocolata de Halloween
El clàssic Trick or Treat no pot faltar! Prepara una bona quantitat de caramels, xocolata o galetes temàtiques per als nens que truquin a la porta. Fins i tot, pots clucar-li l’ullet a la Castanyada regalant-hi algun panellet! Pots afegir-hi detalls originals: bosses decorades, llaminadures tenebroses o fins i tot petites manualitats. L’important és crear un moment divertit, segur i ple de sorpreses, perquè grans i petits gaudeixin de l’esperit més dolç -i una mica esgarrifós- d’Halloween.