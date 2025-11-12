El batec femení inspira el nou calendari de la cultura popular de Terrassa

El Calendari de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa 2026, titulat "La dona i la cultura popular", posa rostre i veu a les dones que mantenen viva la tradició. La nova edició, presentada aquest dimecres 12 de novembre al matí, és un homenatge a la seva presència en el món festiu i associatiu, a través de les imatges captades pel fotoperiodista Cristóbal Castro, figura emblemàtica de la fotografia local i durant anys responsable de la secció gràfica del Diari de Terrassa. El calendari inclou 12 fotografies, una per cada mes de l'any, i marca tots els esdeveniments relacionats amb la cultura popular a Terrassa prevists pel 2026.
“S’han fet molts calendaris amb diferents temes, però jo volia centrar-me en un de concret: la dona”, ha explicat Castro durant la presentació. “És un homenatge a la seva presència i al seu paper en la cultura popular. Recordo quan gairebé no hi havia dones en aquests àmbits, i com de sobte van començar a aparèixer, aportant color i vitalitat. Això és el que he volgut reflectir: alegria, naturalitat i reconeixement.”
El fotògraf, que ha dedicat tot un any al projecte, ha detallat que cada instant retratat és fruit de la paciència i la connexió amb la gent: “He anat a totes les festes populars, observant i buscant detalls. De vegades una fotografia sorgeix d’una idea inesperada o d’un gest espontani. Tot i semblar una feina ràpida, hi ha molta dedicació darrere de cada imatge.”
Segons Castro, la Festa Major ha estat un dels moments més inspiradors per captar aquesta essència: “És l’espai on tot passa. Per un fotoperiodista, acostumat a reflectir drames i pena, fer fotos de festa és cosir i cantar, perquè transmeten alegria i vida.”
La Coordinadora aposta per visibilitzar el paper de la dona
Per al president de la Coordinadora de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, Jordi Serra, aquest calendari és molt més que un producte gràfic. “No és només un recull d’imatges o de dates, és una manera de mostrar la força viva de la nostra ciutat i de la nostra cultura popular”, ha afirmat.
Serra ha remarcat que enguany s’ha volgut posar el focus “en totes aquelles dones que, sovint des del silenci i la discreció, han sostingut, creat i renovat la nostra cultura popular”. També va agrair la sensibilitat del fotògraf: “Castro té la capacitat de captar l’ànima de cada imatge. Des de la Coordinadora defensem una cultura popular oberta, inclusiva i igualitària, on la tradició sigui també un espai de canvi i de futur.”
El regidor de Cultura, Joan Salvador, ha subratllat la dimensió artística i emocional de la iniciativa. “La fotografia és art i memòria, i també col·leccionisme”, ha dit. “Aquest calendari no és només funcional, és una peça que val la pena conservar. La Coordinadora ha tingut una gran idea dedicant-lo a les dones: sense elles, la cultura popular no només no seria la mateixa, sinó que no hi podria ser. Podríem dir que aquest any, més que mai, és la Coordinadona.”
On es pot comprar?
El calendari es podrà adquirir a les llibreries Atenea, el Colmado (Comte d’Ègara), el Quiosc de la rambla d’Ègara i el del carrer Nou de Sant Pere i la Llibreria Sant Jordi. Com a novetat, encara per confirmar, també es podria distribuir a Abacus.