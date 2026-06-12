El bisbe de Terrassa destaca el missatge “d’encoratjament” del papa Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya

El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, valora molt positivament la visita apostòlica que el papa Lleó XIV ha fet aquesta darrera setmana a Espanya i Catalunya, una estada que qualifica d’“intensa” i que li ha permès participar en diversos actes al costat del pontífex.
Cristau va ser present en els diferents esdeveniments celebrats a Montserrat, Barcelona i Madrid, i va tenir l’oportunitat de saludar personalment el papa durant la trobada que aquest va mantenir amb els bisbes a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola. Es tracta de la segona vegada que el bisbe terrassenc coincideix amb Lleó XIV, després de la trobada que van mantenir a Roma poc després de la seva elecció com a successor de Sant Pere.
La salutació, però, va ser breu. “El vaig saludar i li vaig dir que era el bisbe de Terrassa. Ell va correspondre a la salutació breument amb un assentiment de cap i un somriure”, ha explicat Cristau. Més enllà d’aquesta trobada personal, el bisbe d’Ègara ha posat l’accent en la imatge que el pontífex ha deixat durant la seva estada. Segons Cristau, el Sant Pare ha volgut transmetre un missatge especialment adreçat als fidels, però també a la societat en general. “El Papa ens ha deixat un missatge d’encoratjament per viure la fe en una societat actual com la nostra, amb totes les seves llums i ombres”, destacat. El bisbe considera que les paraules del pontífex han tingut un abast universal. “Estic segur que la seva paraula ha ressonat més enllà de l’Església i ha arribat a tothom amb la claredat que parla des del respecte a tots”, assegura.
La visita de Lleó XIV a Catalunya ha inclòs la visita a Montserrat, on més de 8.000 persones el van rebre en el marc dels actes del mil·lenari de l'abadia; i la visita va arribar a la basílica de la Sagrada Família, per beneir la torre de Jesús, la més alta de totes les esglésies catòliques del món. Tots els actes han aplegat milers de fidels i han situat el país al centre de l’activitat del pontífex durant els darrers dies. Per a Cristau, aquests actes han servit per reforçar el vincle entre el Papa i les comunitats catòliques del territori, així com per transmetre un missatge d’esperança i proximitat en un context social cada vegada més plural i divers.