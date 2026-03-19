El Bitxo del Torrent Mitger encén la metxa de la segona edició del Corretorrent

El Bitxo del Torrent Mitger torna a prendre els carrers de Poble Nou - Zona Esportiva per liderar el II Corretorrent. La colla amfitriona ha preparat per a aquest dissabte una intensa programació que vol consolidar aquesta celebració com la seva gran cita anual, posant el focus en la identitat del barri i la força de les seves bèsties de foc.
L'activitat principal de la colla arribarà al vespre, quan el Bitxo liderarà el Corretorrent, un correfoc que inciarà a les 19.30 hores, a la riera del Palau. Els actes de foc, però, començaran a escalfar motors a les 18.30 hores amb una tabalada al Passatge del Torrent Mitger i la posterior cercavila de "Toc i Llum". Un dels moments més emotius seran les enceses individuals a les 19 hores al Monòlit del Bitxo (C/ Terque), on la bèstia local demostrarà la seva potència davant el veïnat.
En aquesta segona edició, el Bitxo no estarà sol; ha convidat el Drac, Diables i Gegantes de la Sagrera i els Cabrons i Bruixes de Centelles, que seran presentats oficialment a les 17 hores a la plaça de la Cultura.
Una jornada per a totes les edats
Més enllà del foc, la colla ha dissenyat una jornada que comença al migdia a la plaça de la Cultura per apropar la tradició als més joves. A les 12 hores s'obrirà la festa amb els balls de lluïment del Bitxo, seguits de tallers infantils (12.30 h) i una botifarrada popular (13 h) que servirà com a punt de trobada per a la colla i els seguidors de la cultura popular terrassenca.
L'esdeveniment, impulsat pel Bitxo, compta amb el suport estratègic de La SOSI (AVV Poble Nou Zona Esportiva) i la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa.