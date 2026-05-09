Modernisme 4.0: la Fira es juga pels carrers… i amb el mòbil

Els carrers de Terrassa convertits en un tauler de joc i el mòbil en guia. La Fira Modernista incorpora enguany una nova proposta per descobrir el patrimoni i el passat de la ciutat a través de la gimcana urbana interactiva “Un passeig per la Terrassa d’Alexandre de Riquer”, una proposta de l’institut Terrassa creada amb Quezmo, plataforma desenvolupada pel professor del mateix institut Albert Pérez, i preguntes elaborades per la també professora Montse Favà.
La proposta convida els participants a recórrer alguns dels espais més emblemàtics de la Terrassa modernista mentre resolen preguntes relacionades amb el tèxtil de principis del segle XX. El fil conductor és una petita història fictícia: Alexandre de Riquer ha perdut el seu llibre de dissenys i els participants l’han d’ajudar a recuperar-lo superant diferents proves repartides per la ciutat.
La gimcana es podrà jugar durant tot el cap de setmana a través de l’app Quezmo, disponible gratuïtament per a Android i iPhone. Un cop descarregada, només cal entrar a l’activitat destacada de la Fira Modernista i començar el recorregut. L’aplicació permet participar-hi de dues maneres: introduint només un nom i jugant com a convidat —opció ràpida però sense garantia de guardar el progrés— o bé creant un usuari registrat, que permet conservar les respostes, reprendre la partida en qualsevol moment i consultar després quines preguntes s’han encertat o fallat.
El funcionament és geolocalitzat: un mapa de Terrassa mostra els punts on hi ha proves actives i, quan el jugador s’acosta a menys d’uns cinquanta metres, s’activa automàticament el repte: una sopa de lletres vinculada al món tèxtil o preguntes sobre l’evolució dels uniformes dels bombers entre l’època modernista i l’actualitat en són alguns exemples.
En total, la gimcana inclou vuit proves, els participants acumulen punts i el sistema genera un rànquing final amb premis per als millors classificats. “No són preguntes complicades. Moltes es poden resoldre per intuïció”, explica Pérez, qui afegeix: “està pensat perquè hi pugui jugar qualsevol persona”.
Els participants poden fer la gimcana al seu ritme i en l’ordre que vulguin. Ara bé, a banda de la modalitat lliure, la proposta inclou també dues sessions especials teatralitzades i guiades amb alumnes del batxillerat escènic de l’institut Torre del Palau i membres de PAM Teatre: dissabte, de 17.30 a 19 hores i diumenge, d’11 a 12.30. Aquestes sessions funcionen amb inscripció prèvia i places limitades i en el cas de diumenge ahir ja s’havien exhaurit places.
Una app per crear “quizzes” amb IA
El projecte de Quezmo va sorgir arran d’una gimcana similar creada fa dos anys per a la mateixa fira, però el seu creador, Albert Pérez va decidir convertir aquella idea en una plataforma molt més completa i reutilitzable. L’eina permet crear qüestionaris, concursos i gimcanes digitals orientats tant al món educatiu com a museus, activitats culturals o rutes turístiques. Actualment, incorpora catorze tipus diferents de preguntes –des de respostes múltiples o veritat/fals fins a relacions entre imatges, ordenar conceptes o sopes de lletres– i utilitza intel·ligència artificial per generar qüestionaris automàticament a partir de documents o textos. La plataforma, desenvolupada íntegrament per Pérez, participa actualment en el programa Impulsa Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa.