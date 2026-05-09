Es cancel·len algunes activitats de la Fira Modernista a causa de la pluja

La pluja està afectant negativament a la programació de la Fira Modernista de Terrassa. Segons ha informat l'Ajuntament, les activitats itinerants previstes per a la tarda de dissabte han quedat suspeses a causa de les precipitacions. També s'han anul·lat les actuacions al pati de la Casa Alegre de Sagrera.\r\n\r\nPer altra banda, les activitats que han pogut canviar la seva ubicació per esquivar la pluja, ho han fet. És el cas de la Gran ballada de Sardanes de l'Agrupació Folklòrica Amunt i Crits i del concert "Bon Vent", a càrrec d'EVOHE. La primera manté l'horari previst, de 18 a 19 hores, però es durà a terme al Vapor Ventalló, mentre que el concert tindrà lloc entre les 19:30 i les 20:30 hores al Teratre Principal.\r\n