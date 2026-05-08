El segell vitraller de Riquer, del Palau Güell a la Modernista

Alexandre de Riquer és considerat un dels principals mestres vitrallers del Modernisme. Aquesta faceta de l’artista també tindrà un pes destacat durant la Fira Modernista, gràcies a l’anàlisi d’una de les seves peces més icòniques: el paravent de l’any 1900 del Palau Güell de Barcelona.
Aquesta obra és un dels pocs objectes conservats de la creació de mobiliari realitzada per l’artista. Es tracta d’una peça fonamental dins del patrimoni modernista perquè, a diferència d’altres paraments de l’època, Riquer hi va fer un ús molt abundant del vitrall. Els detalls i secrets d’aquesta creació es podran descobrir diumenge a les 11 hores a la Casa de l’Esport. Allà, el mestre vitraller Joan Serra del taller l’Art del Vitrall, a Sabadell, exposarà el delicat procés de restauració del paravent, del qual es va haver de refer completament el vitrall superior dret. També s’abordarà la recuperació de l’envidriat d’un dels corredors del Palau Güell i es mostrarà de prop l’ofici.
La xerrada s’emmarca en un cap de setmana ple d’activitats que aprofundiran en la figura d’Alexandre de Riquer. Dissabte a les 11 hores s’hi farà la conferència “Alexandre de Riquer i Sant Llorenç del Munt”, seguida a les 18 hores de la taula rodona “Alexandre de Riquer, l’artista total”. L’agenda en aquest espai es tancarà a les 17 hores amb un recital de poesia de l’artista amb Sergi Flo i Marta Pasarin. Aquest divendres el seu besnet Borja de Riquer ja ha ofert una xerrada que s'ha omplert de gom a gom.
Exposició ceràmica a LaFACT
Més enllà del vidre, la programació reserva un altre espai destacat per a una més de les arts del protagonista d’enguany: la ceràmica. Ho fa a través de l’exposició “Alexandre de Riquer sempre tindrà un plat a taula”, que es pot visitar a LaFACT Cultural, dissabte i diumenge. La col·lecció de plats que Eulàlia Sayrach presenta s’inspira en “El Poema del Bosc” i estableix un diàleg contemporani amb l’univers poètic i simbòlic de l’autor. Les escoles podran visitar la mostra els mesos vinents.