El “boom” de les curses solidàries a Terrassa

Hi ha diumenges a Terrassa en què sortir a córrer o caminar va molt més enllà de fer esport. Són jornades en què les vambes es converteixen en una eina de solidaritat, i els carrers en un punt de trobada per a causes que interpel·len tota la comunitat. Aquest cap de setmana n’és un bon exemple: la ciutat acull dues cites que combinen activitat física i compromís social, la Magic Line i la cursa i passejada pel Parkinson Leonor González. En els darrers anys, les curses solidàries han anat guanyant pes al calendari terrassenc fins a convertir-se en una tendència clara. Entitats, col·lectius i organitzacions han trobat en aquest format una manera efectiva de sensibilitzar, recaptar fons i implicar la ciutadania. Sens dubte, la fórmula funciona: propostes accessibles, ambient familiar i un objectiu compartit que va més enllà del cronòmetre. Així doncs, podem dir que Terrassa s’ha acostumat a córrer per alguna cosa més que per marca personal. I tot indica que aquesta onada solidària no només ha vingut per quedar-se, sinó que continuarà creixent.
Magic Line
Terrassa ha presentat aquest dijous la quarta edició de la caminada solidària Magic Line. Aquest esdeveniment se celebrarà aquest diumenge 12 d’abril, amb l’objectiu de recaptar fons per finançar projectes socials i sanitaris orientats a millorar la qualitat de vida de les persones ateses per l’Hospital de Sant Joan de Déu.
La cursa està impulsada per l’associació Todos contra la Histiocitosis, una entitat nascuda l’any 2014 per iniciativa de dues famílies amb infants afectats per aquesta malaltia minoritària. L’entitat treballa per destinar tots els fons recaptats mitjançant les inscripcions a la investigació d’aquesta patologia greu que afecta aproximadament un de cada 200.000 infants.
L’edició d’enguany ofereix dues rutes no competitives. La primera, de 25 quilòmetres, sortirà a les 8 hores des del carrer de Santa Teresa, davant del Castell de les Fonts. L’altra, de 8 quilòmetres, arrencarà a les 10.30 hores des del carrer de l’Estatut, cantonada amb el carrer de Pere Prat.
Cursa i Passejada pel Parkinson Leonor González
També aquest diumenge, a les 10 hores se celebrarà, i amb sortida i arribada a la plaça de la Cultura de Terrassa, la novena edició de la Cursa i Passejada pel Parkinson Leonor González. Fa un parell de setmanes, es va reconèixer com el millor esdeveniment esportiu de la ciutat per l’organització de l’edició de l’any passat.
Es tracta d’un esdeveniment esportiu i solidari perfectament consolidat dins del calendari atlètic de la ciutat. Se celebra amb l’objectiu de donar visibilitat a la malaltia del Parkinson i promoure l’esport inclusiu. Inclou dues modalitats (cursa de 5 quilòmetres i passejada de 2,5 quilòmetres) i està oberta a tota mena de participants, sigui quina sigui l’edat.
Cursa Vicente Ferrer
Sota el lema 1km1vida, la Cursa Vicente Ferrer és una de les cites solidàries amb més recorregut a Terrassa. El passat mes de desembre va celebrar la seva sisena edició, impulsada per l’atleta egarenca Carme Ballesteros i organitzada pel Consell Escolar del Vallès Occidental Terrassa. La prova, amb sortida i arribada a la plaça de Vicenç Ferrer, va reunir prop de 350 participants en dos recorreguts de 5 i 8 quilòmetres pel parc de Vallparadís.
Els 15 euros de cada inscripció es destinen a projectes educatius i socials de la Fundació Vicente Ferrer. L’any passat, l’objectiu era garantir l’accés a l’educació preescolar a infants de la Vall de Katmandú, al Nepal.
Cursa per a la Infància
Amb deu edicions a l’esquena, la Cursa Solidària per a la Infància s’ha fet un lloc propi dins el calendari esportiu i social de la ciutat. Impulsada per INSOC-Centre d’Esplai Guadalhorce, la iniciativa va néixer amb la voluntat de recaptar fons per combatre la pobresa infantil i juvenil, així com reforçar projectes d’atenció a infants i adolescents.
La darrera edició, celebrada el novembre passat, va tornar a evidenciar el seu creixement, amb prop de 650 participants. La prova es disputa als voltants del Parc Vallès i inclou diferents formats: una cursa de 10 quilòmetres, una de 5 —també en format caminada— i diverses proves infantils i familiars, obertes a tothom.
Cursa solidària TEM per l’Esclerosi Múltiple
La Cursa solidària per l’Esclerosi Múltiple de Terrassa va irrompre el passat mes de març amb força. Impulsada per l’associació Terrassa Esclerosi Múltiple (TEM), nascuda fa un any, la iniciativa vol donar visibilitat a una malaltia neurològica crònica i autoimmune coneguda com “la malaltia de les mil cares”, que afecta més de 12.000 persones a Catalunya.
La primera edició, celebrada a la plaça de Can Roca, va superar totes les expectatives. “Hem arribat als 800 inscrits i més de 150 persones amb dorsal zero”, destacava l’organització. El programa incloïa una cursa inclusiva, proves infantils, una cursa de 5 quilòmetres i una caminada popular, totes amb sortida i arribada a la mateixa plaça.
Més enllà de la participació, l’objectiu era clar: donar visibilitat a les persones afectades i recaptar fons per finançar activitats i teràpies. “Ens fa veure que no estem sols”, expressaven des de l’entitat, que ja apunta a la voluntat de consolidar la prova.
Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones
És, sens dubte, una de les proves més multitudinàries i emblemàtiques del calendari esportiu terrassenc. Organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató, ret homenatge a Fanny Sallés, pionera del periodisme esportiu local i defensora del paper de la dona en l’esport.
L’octubre passat va celebrar la seva onzena edició amb uns 2.600 participants en un recorregut de cinc quilòmetres pels carrers del Centre, amb sortida i arribada al Parc dels Catalans. L’any passat es va estrenar un recorregut que permetia gaudir de les principals joies arquitectòniques de Terrassa.
La cursa, oberta a tots els nivells, combina vessant competitiu i popular. Fidel al seu esperit solidari, una part de les inscripcions es destina a la Fundació Oncolliga, que ofereix suport psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars.