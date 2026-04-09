Terrassa impulsa el microxipatge de gats ferals amb més de 400 actuacions anuals

L’Ajuntament de Terrassa ha impulsat el microxipatge de gats ferals, arribant a unes 425 actuacions anuals. Aquesta xifra representa aproximadament el 26,6% dels 1.600 gats comunitaris detectats a la ciutat, dins del Programa de Gestió Ètica de Colònies Felines, posat en marxa fa un any. El tinent d’alcalde i regidor de Benestar Animal, Noel Duque, ha destacat que aquest avenç permet millorar el control de les colònies i facilitar les esterilitzacions. “Si mantenim aquest ritme, en pocs anys podríem tenir controlades totes les 160 colònies existents”, ha afirmat.
Precisament, en el darrer any també s’han dut a terme unes 425 esterilitzacions, una actuació clau dins del mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn), que consisteix en capturar els animals, esterilitzar-los i retornar-los al seu entorn. Segons Duque, aquest protocol ha demostrat ser “essencial” per coordinar l’acció entre administració, entitats i ciutadania, millorant el benestar dels animals i reduint les molèsties i la reproducció descontrolada.
Un any de desplegament del programa
Des de la seva implementació, el programa ha permès elaborar un mapa i un cens de colònies felines, instal·lar set refugis amb nova senyalització i impulsar el microxipatge dels animals a nom de l’Ajuntament. A més, s’ha posat en marxa per primera vegada un curs formatiu per acreditar les persones alimentadores i gestores de colònies.
En paral·lel, s’han desenvolupat accions de sensibilització amb xerrades a escoles i tallers per promoure la tinença responsable d’animals. També s’ha consolidat el subministrament mensual de pinso a les entitats col·laboradores, amb un total de 750 quilos distribuïts aquest any.
Més control i coordinació
De cara al futur, el consistori preveu reforçar la col·laboració amb la Policia Municipal per identificar les persones que alimenten gats sense autorització, una pràctica sancionada amb multes de fins a 750 euros segons l’ordenança municipal. Alhora, es vol consolidar el programa d’esterilitzacions continuades per avançar en el control de la població felina.
Les colònies estan protegides per la Llei 7/2023 de benestar animal, que prohibeix el maltractament i l’abandonament. Un cop esterilitzats, els gats són identificats amb una marca a l’orella que indica que formen part d’una colònia controlada.
Treball conjunt amb les entitats
El programa s’ha consensuat amb diverses entitats animalistes, com PROGAT, Projecte 7 Vides, Community Can, Huellas de Amor, SAR, Brave Animals o Mixets de Carrer. De fet, l’Ajuntament ha ampliat enguany els convenis de col·laboració, passant d’un a quatre acords amb associacions del sector.
Des del consistori asseguren que la voluntat és continuar incrementant progressivament els recursos destinats a aquest àmbit per reforçar la protecció i el benestar dels animals a la ciutat.