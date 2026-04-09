Terrassa es bolca en la quarta Magic Line per investigar la histiocitosi: "Cada pas compta"

Terrassa ha presentat aquest dijous la quarta edició de la caminada solidària Magic Line. Aquest esdeveniment se celebrarà el pròxim diumenge, 12 d'abril, amb l'objectiu de recaptar fons per finançar projectes socials i sanitaris orientats a millorar la qualitat de vida de les persones ateses per l'Hospital de Sant Joan de Déu. En l'acte, hi han participat representants del consistori, com la regidora de Salut, Laura Rivas; representants de Magic Line Terrassa com Sara Ángeles i Marta Bermúdez, així com el portaveu de l'Hospital Sant Joan de Déu Enric Gorin, i membres del voluntariat.
Un compromís amb la solidaritat i la recerca
Durant la roda de premsa, la regidora Laura Rivas ha destacat que la iniciativa, més enllà de l'esport, és una eina per fer visible la realitat de les malalties minoritàries. També ha incidit en la importància de l'esdeveniment afirmant que "participar-hi és cuidar-nos i cuidar els altres", tot recordant que la salut comunitària també es construeix des de la participació ciutadana i els carrers. "Cada pas compta", ha reblat.
En aquest sentit, el portaveu Enric Gorin ha reiterat que "la Magic Line es reafirma com una iniciativa solidària que posa l’accent en la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables".
L'impuls contra la histiocitosi
A la capital vallesana, la cursa està impulsada per l'associació Todos contra la Histiocitosis, una entitat nascuda l’any 2014 per iniciativa de dues famílies amb infants afectats per aquesta malaltia minoritària. L'entitat treballa per destinar tots els fons recaptats mitjançant les inscripcions a la investigació d'aquesta patologia greu que afecta aproximadament un de cada 200.000 infants, donant suport a projectes liderats per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, centre de referència en recerca pediàtrica.
La jornada compta amb la col·laboració d'una àmplia xarxa d'entitats del territori que contribueixen a fer possible aquesta mobilització ciutadana, com Cors lluitadors de Duchenne, Les Fonts Vibra, els Gegants de Les Fonts o la Unió Esportiva Les Fonts, entre d’altres.
Dues rutes adaptades i alta participació
L'edició d'enguany ofereix dues rutes no competitives. La primera, amb una distància de 25 quilòmetres, sortirà a les 8 hores des del carrer de Santa Teresa, davant del Castell de les Fonts. La segona opció, més curta i assequible amb 8 quilòmetres de recorregut, arrencarà a les 10.30 hores des del carrer de l'Estatut, cantonada amb el carrer de Pere Prat.
Tot i que a causa de les restriccions per la pesta porcina els itineraris s'han modificat lleugerament, les dues marxes confluiran al Castell de les Fonts per compartir el final de la jornada. L'organització ha confirmat que ja hi ha 725 persones inscrites a través del web, i confien a ampliar la xifra, ja que les inscripcions presencials romandran obertes divendres, dissabte i el diumenge mateix als punts de sortida. El 2025 van haver-hi 618 caminants.
Suport i voluntariat imprescindibles
Els impulsors han volgut fer un agraïment generalitzat a la xarxa de voluntariat i a les entitats. Les representants de Magic Line Terrassa han detallat que al llarg de l'itinerari més curt els assistents podran gaudir d'activitats d'animació, batucades i un fotomaton solidari. Per la seva banda, el voluntari Manolo Camacho ha volgut destacar la feina desinteressada que fa possible la caminada, tot subratllant que "sense la solidaritat de les persones com vosaltres no podríem estar aquí".
L'aportació per inscriure-s'hi és de 12 euros, un import que dona dret a la samarreta oficial de la prova, un tapacoll, així com un entrepà i una beguda en acabar el trajecte per compartir el final de la festa esportiva.