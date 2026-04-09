La gala solidària “Units per la Jana” omplirà el Teatre Principal de màgia i compromís social

El proper 11 d’abril, el Teatre Principal de Terrassa serà l’escenari de la gala solidària “Units per la Jana”, una proposta que combinarà màgia i compromís social amb la participació de mags de renom d’arreu del país. L’esdeveniment, que tindrà lloc entre les 18.00 i les 20.00 hores, vol convertir una tarda d’entreteniment en una oportunitat per contribuir a una causa mèdica de gran importància i, de pas, donar suport a la Jana, una infant de 6 anys de l’Escola Enxaneta amb Hepatits Autoimmune (HAI), una malaltia crònica en què el seu sistema immunitari ataca el fetge i causa inflamació i dany hepàtic.
L’objectiu principal de la gala és recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia poc freqüent que afecta infants i que requereix més recerca per avançar en el seu coneixement i tractament. En aquest sentit, la totalitat de la recaptació es destinarà a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, centre de referència en l’àmbit de la investigació mèdica.
Les entrades, amb un preu de 13 euros, ja es poden adquirir en línia a través del web Entrápolis, i l’organització fa una crida a la participació ciutadana per omplir el teatre i sumar esforços en aquesta iniciativa solidària. Amb “Units per la Jana”, es vol no només donar suport econòmic a la recerca, sinó també conscienciar la societat sobre la importància d’invertir en salut i demostrar que la cultura i l’entreteniment poden esdevenir eines poderoses de suport i esperança.