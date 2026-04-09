"El nostre tresor és el comerç local": la segona Fira Pirata del Roc Blanc amplia les activitats familiars

El barri del Roc Blanc de Terrassa viurà una autèntica invasió corsària, del 10 al 12 d'abril, amb la celebració de la segona Fira Pirata de les Illes Perdudes. Després de l'èxit de l'estrena, l'Associació de Comerciants del Roc Blanc, amb el suport de l'Ajuntament i l'Associació de Veïns, ha preparat tres dies d'activitats per dinamitzar el comerç i el teixit comunitari. La presentació d'aquest migdia ha servit per desgranar totes les novetats d'una cita que ja és molt esperada al calendari.
La vicepresidenta de l'entitat organitzadora, Conchi Sánchez, ha obert l'acte amb referències marineres. "L'any passat vam descobrir que a Terrassa no hi ha mar, però sí que hi ha pirates", ha afirmat. Segons Sánchez, el barri es convertirà en un port amb un botí molt clar. "Aquest barri es transformarà en les Illes Perdudes, on el tresor no són monedes d'or, sinó els somriures de famílies, les compres al nostre comerç i la celebració de la nostra comunitat", ha destacat davant dels presents.
El tinent d'alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha valorat l'empenta de l'associació comercial. Ha remarcat que la fira comptarà amb gairebé 30 establiments i unes 38 parades, fet que consolida les xifres de l'edició anterior. Cardona ha assenyalat que el barri és un referent gràcies a la vitalitat dels botiguers. "Cada comerç té la seva identitat, té la seva forma de ser, de conèixer aquests veïns, i aquesta és l'essència que ha recollit aquesta associació", ha detallat durant la roda de premsa.
"Aquest era un dels objectius del nostre pla director del comerç i del mandat d'aquest govern: estar al costat dels comerços dels barris per donar-los una veu i una identitat pròpies", ha afegit.
Activitats dissenyades per a tota la família
L'organització ha posat un èmfasi especial en el públic familiar, ampliant tota la programació infantil. Els carrers s'ompliran de parades de bijuteria, roba i gastronomia amb diferents food trucks, i s'han incrementat els tallers i manualitats durant tot el cap de setmana perquè la canalla en gaudeixi plenament.
A més, la fira oferirà de forma contínua exhibicions de ball en línia, country, capoeira, dansa llatina i zumba. L'animació estarà garantida amb batucada, la colla de diables de Sant Pere Nord (divendres 10, a les 17 hores), i una xocolatada popular organitzada per l'associació veïnal (dissabte 11, a les 10 hores).
El Roc Blanc ja està a punt per hissar la bandera negra i reivindicar el seu comerç.