L’Ajuntament ja estudia com invertir els 3 milions d’euros per a la millora d’escoles públiques

L’Ajuntament de Terrassa ja treballa en la planificació de les actuacions que es podran dur a terme gràcies al nou fons extraordinari de la Generalitat destinat a la rehabilitació, ampliació i millora de centres educatius. Segons les primeres previsions, la ciutat podria rebre al voltant de 3 milions d’euros, tot i que la xifra definitiva dependrà de l’assignació final un cop el consistori s’hi adhereixi formalment.
El Departament d’Educació xifrava en 34 els centres potencials de rebre algun tipus d’ajuda econòmica amb aquest fons extraordinari a Terrassa. Aquest finançament s’emmarca en el Decret llei 3/2026, aprovat en el context de la pròrroga pressupostària, que crea un fons perquè els ajuntaments assumeixin directament actuacions que fins ara eren competència de la Generalitat.
Les actuacions previstes se centraran en la renovació d’elements com cobertes, finestres i lavabos, així com en la retirada de materials obsolets com el fibrociment. L’objectiu és modernitzar equipaments educatius que, en molts casos, presenten un notable envelliment.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha valorat positivament l’arribada d’aquests recursos i ha destacat que “és una oportunitat que feia temps que reclamàvem”, ja que moltes necessitats s’han anat acumulant durant anys. També ha remarcat que aquest finançament permetrà “fer un salt qualitatiu” i actuar especialment en centres antics amb mancances estructurals importants, tot i advertir que “caldrà prioritzar molt bé les actuacions, perquè no podrem arribar a tots els centres que tenen necessitats”.
Ballart ha posat en valor el model del fons, que permet als ajuntaments gestionar directament les actuacions: “Ens dona més agilitat i capacitat de resposta gràcies a la proximitat”, ha afirmat. En aquest sentit, ha assegurat que el consistori treballarà conjuntament amb els Serveis Territorials d’Educació per consensuar les intervencions, tot assumint la responsabilitat de decidir les prioritats.
Finalment, l’alcalde ha celebrat que la Generalitat prevegi transferir el 100% de l’import per avançat, fet que facilitarà la planificació i execució de les obres. El calendari preveu completar els tràmits abans de l’estiu, formalitzar l’adhesió al setembre i fer el pagament a l’octubre. Les actuacions s’hauran d’executar abans del 31 de desembre de 2028.