El PP alerta de “més de 400 empadronaments fraudulents” a la ciutat

El Partit Popular ha valorat aquest dijous, des dels jutjats de Terrassa, l’impacte de la regularització d’estrangers que el Consell de Ministres aprovarà dimarts. En la roda de premsa, el senador Juan Milián i la portaveu Marta Giménez han alertat de l’afectació als serveis públics i la seguretat ciutadana. Milián ha reivindicat l’esmena popular vetada al Congrés per exigir el control d’antecedents als nous regularitzats.
En l’àmbit local, Marta Giménez ha assegurat tenir constància que “més de 400 persones estan empadronades fraudulentament als serveis socials” de la ciutat, una xifra que contrasta amb els 57 casos anòmals notificats per l’Ajuntament a l’octubre. La portaveu ha lamentat que això passa “sense saber quins tipus d’antecedents penals o policials tenen”, i ha reiterat la seva proposta, rebutjada al ple de maig, d’endurir l’accés al padró demanant sempre un títol de propietat o contracte de lloguer.
Giménez també ha fet èmfasi en la moció dels populars aprovada al febrer perquè l’Ajuntament es personi com a acusació contra els lladres multireincidents i demani la pena de desterrament un cop modificada la Llei d’enjudiciament criminal, de manera que el condemnat “no pugui tornar ni a visitar ni a residir a Terrassa”.
La compareixença ha servit per mostrar el rebuig a la política migratòria del govern de Pedro Sánchez. Milián ha afirmat que Espanya serà “el colador de delinqüents d’Europa” en un to dur i ha qualificat d’”irresponsabilitat” i de “triple insolidaritat” tramitar la regularització sense un control estricte dels antecedents penals als països d’origen. El senador ha avisat que l’absència de filtre suposa “un premi a les màfies”, tensiona els serveis municipals i perjudica els immigrants que han arribat de manera regular.