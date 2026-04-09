VÍDEO | “Això és una merda”: Marc Giró esclata a Terrassa en veure el plató del seu nou programa

El nou programa “Cara al Show”, que presentarà Marc Giró a laSexta, ja escalfa motors i ho fa des de Terrassa. L’espai, que produirà Minuto de Barras — la mateixa companyia responsable de l’anterior format del presentador a TVE, "Late Xou"—, es gravarà als platós del Parc Audiovisual de Catalunya.
Així ho han donat a conèixer els mateixos responsables del programa amb un nou vídeo promocional compartit a les seves xarxes oficials i enregistrat des del recinte situat al nord de Terrassa. En les imatges, el presentador català apareix visitant el que se suposa que serà la seva nova casa i reacciona amb contundència: "Això és el plató? Però què és aquesta merda? Jo he deixat el que tenia per això?", es pregunta, servint-se de les seva habitual estridència. "Això és una merda", insisteix tocant el decorat.
El vídeo continua amb el flamant fitxatge del grup Atresmedia visiblement contrariat: "Per què me n’hauré anat?" o "Si us plau, qui ha fet això? D’on sortiran els diners per pagar tot això? M’havien promès...", es lamenta el periodista. Finalment, ja sortint del plató però encara dins del recinte del Parc Audiovisual, Giró remata l’escena: "Quin engany, quin engany. Me’n faig creus de tot. Tenia una feina gairebé fixa... Me’n vaig, deixeu-me en pau. Això és un engany increïble".
Malgrat el to aparentment indignat, la seqüència apunta clarament a una peça promocional amb una reacció irònica i humorística, molt en la línia del registre habitual de Giró i del tipus de programa que es prepara. “Cara al Show” es presenta com un format d’entreteniment que combinarà monòlegs, entrevistes i col·laboradors per abordar l’actualitat amb una mirada crítica i desenfadada, seguint l’estil que el presentador ja ha consolidat.
Les imatges, amb plans força tancats, deixen entreveure només alguns elements del futur plató: una grada per al públic, una taula amb cadira per al conductor i un fons amb un "skyline" nocturn. Una escenografia que recorda altres "late shows".
Amb aquest avançament, Atresmedia comença a generar expectació al voltant d’un dels seus nous formats, que suposa també una nova etapa per a Marc Giró després del seu pas per la televisió pública. Tot i que encara no s’ha anunciat la data d’estrena, el to del vídeo deixa clar que l’humor i la ironia seran protagonistes des del primer moment.