Adjudiquen la reposició de llambordes al carrer de la Unió

Terrassa ha adjudicat les obres de reposició de la llamborda ceràmica al carrer de la Unió, en el tram comprès entre el carrer Major i la plaça de Salvador Espriu, que pateix desperfectes a causa de l’ús intensiu dels vehicles de repartiment. L’actuació s’ha atorgat a l’empresa Tebancat, SL per un import de 85.542,58 euros, amb IVA, fet que representa una baixa de l’11,57 % respecte al pressupost inicial de licitació. Les obres tindran un termini d’execució de dos mesos, un cop es formalitzi el contracte de manera definitiva.
El carrer de la Unió conforma un dels eixos comercials més rellevants de l’àrea de vianants de la ciutat, ja que serveix d’enllaç entre el carrer Major i el raval de Montserrat. Es tracta d’una via urbana “de prioritat invertida” on el trànsit rodat hauria de ser escàs. No obstant això, l’alta concentració de comerços en aquesta zona genera una circulació diària i constant de vehicles de subministrament que malmet el paviment.
Les obres consistiran a aixecar les peces fetes malbé, reparar la base i col·locar nova llamborda ceràmica vermella, un material característic de l’illa de vianants. El rejuntat es durà a terme amb un morter d’alta resistència per garantir la durabilitat del ferm davant el pas de vehicles. L’actuació renovarà 550 metres quadrats de via i s’executarà en tres fases per minimitzar l’impacte: del carrer Major al carrer de les Parres, la cruïlla de tots dos vials i el tram fins a la plaça de Salvador Espriu. La intervenció dona continuïtat als treballs fets l’any passat al carrer Major.
En el concurs públic s’han presentat un total de set empreses. Durant el procés, la mesa de contractació va excloure una de les ofertes perquè es considerava anormalment baixa i proposava materials i ritmes de treball inferiors a les rigoroses exigències tècniques fixades per un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que conclou que "en els carrers amb pavimentació ceràmica i trànsit de mercaderies elevat, la solució més adequada és la de la utilització d’aquest morter cimentós d’alta resistència, ja que el comú es disgrega".