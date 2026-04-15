El clavegueram tensa el fons de contingència

L'Ajuntament ha consumit quatre cinquenes parts del fons de contingència durant el primer trimestre de l’any. Aquesta reserva econòmica, dissenyada per atendre imprevistos, ha patit una davallada remarcable; tant és així que els serveis econòmics municipals han apuntat dimarts a la tarda durant la comissió informativa de Govern Obert que només queda “un marge molt petit” per afrontar la resta de l’exercici. “Teníem una dotació d’un milió d’euros i hi ha hagut força emergències des de principi d’any, algunes aplicades i d’altres que veiem que haurem d’aplicar els pròxims mesos”.
Des de l’oposició, el portaveu d’ERC, Pep Forn, ha criticat la rapidesa amb què s’ha buidat la reserva financera per atendre de manera recurrent reparacions al clavegueram. El regidor republicà ha qüestionat que aquestes despeses es justifiquin com a imprevistos, atès que considera que el deteriorament de les canonades és, més que una emergència, la conseqüència directa d’una manca històrica de manteniment preventiu per part del consistori.
Tot i l’escenari ajustat, l’executiu ha transmès un missatge de calma. La tinenta d’alcalde, Laura Rivas, ha garantit que “no hem de patir per cobrir l’emergència” i ha avançat que, davant de noves incidències, buscaran alternatives com transferències de crèdit o romanents d’inversió. Rivas ha defensat l’esforç per incrementar la partida durant els últims anys.
Des d’intervenció s'ha recordat que la llei permet obviar els tràmits ordinaris en aquests casos, tot i que cal extremar el control dels contractes d’emergència i no haurien de suplir el manteniment ordinari. Per revertir el dèficit històric del clavegueram, el consistori busca, a través de les auditories del PERTE, que cobreix un terç de la xarxa, i de la finançada per l’ACA, per als dos terços restants, un diagnòstic precís que permeti la planificació real.
D’altra banda, la comissió ha servit per detallar el destí del superàvit de 5,5 milions d’euros, que s’aplicarà a un paquet d’inversions financeres sostenibles. Es materialitzarà en projectes com l’eficiència energètica o l’accessibilitat a escoles bressol, manteniment de paviments i asfaltat i nous punts d'enllumenat.