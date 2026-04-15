Xavier Panés es presenta a la reelecció a la presidència de la Cecot: “Em veig amb forces de continuar liderant aquest projecte"

Xavier Panés es presenta a la reelecció a la presidència de la Cecot. L’actual president de l’entitat ha anunciat la seva voluntat de tornar a optar al càrrec en el marc del procés electoral que la patronal ha activat aquest dimecres 15 d’abril i que culminarà amb l’Assemblea General Electoral del pròxim 3 de juny.
En la reunió ordinària de la junta directiva de la patronal amb seu a Terrassa d'aquest dimecres, Panés ha explicat que pren aquesta decisió “vinculada als resultats obtinguts durant els darrers gairebé quatre anys” i a la necessitat de “donar continuïtat i consolidar els canvis organitzatius i estratègics” impulsats per l’entitat. També ha assegurat que “em veig amb forces de continuar liderant aquest projecte si compto amb la confiança dels gremis i les associacions”.
Quan va ser escollit president el 2022, Panés ja defensava una presidència continuista però amb voluntat de transformació. En aquell moment, va afirmar que “hem de portar l’associacionisme al segle XXI” i va apostar per modernitzar la manera de relacionar la patronal amb empreses i administracions.
En aquell procés electoral, Panés —empresari dels sectors metal·lúrgic, fabricació i distribució— va ser l’únic candidat a succeir Antoni Abad, després de 17 anys al capdavant de l’entitat. La seva candidatura va ser escollida per unanimitat en una assemblea extraordinària, amb el suport majoritari del teixit associatiu de la patronal.
Des de la seva arribada a la presidència, Panés –conseller delegat de Tecmesy Ibérica i Futura International Trade Group i director general de Heycal– ha impulsat un discurs de modernització de l’associacionisme i de reforç del paper institucional de la patronal. També ha defensat el diàleg amb les administracions com a eina clau per millorar la competitivitat empresarial i ha insistit en la necessitat d’adaptar les organitzacions als canvis econòmics i tecnològics.
El procés electoral actual ha quedat activat aquest dimecres. D’acord amb el calendari aprovat, el període de presentació de candidatures s’iniciarà aquest dijous 16 d’abril, amb termini fins al 9 de maig, i un cop validada la documentació per part de la Junta Electoral, i obert un període d’al·legacions públiques, les candidatures proclamades es sotmetran a votació durant l’Assemblea General Electoral del 3 de juny, moment en què es produirà la proclamació definitiva i la presa de possessió.
No es preveu que es presenti cap candidatura alternativa a la de Panés, que si no hi ha sorpreses, revalidarà el seu càrrec per a un segon mandat.