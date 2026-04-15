El primer grau formatiu de Serveis Funeraris de Catalunya es farà a Terrassa

Una de les grans novetats d’aquesta edició del Terrassa Tria Futur és la presentació del primer cicle formatiu de grau mitjà en Serveis Funeraris de Catalunya, que començarà el curs 2026-2027. Impulsat per l’Institut Montserrat Roig en col·laboració amb Funerària de Terrassa, el programa neix amb un doble objectiu: professionalitzar un sector tradicionalment sense formació reglada i obrir una nova via d’inserció laboral amb alta demanda.
“El sector funerari no havia tingut fins ara una formació estructurada, i això era una assignatura pendent”, explica la gerent de Funerària de Terrassa, Emília Andreu. El cicle, de 2.000 hores, combinarà formació teòrica al centre educatiu amb pràctiques a les instal·lacions funeràries, permetent a l’alumnat conèixer tot el procés: des de la recollida del difunt fins a l’enterrament o la incineració, passant per l’acompanyament a les famílies.
Més enllà de l’especificitat del sector, la proposta vol trencar estigmes i mostrar-ne les oportunitats. “Quan s’explica bé, es veu que ofereix moltes sortides professionals i competències transferibles a altres àmbits”, apunta Andreu. En aquest sentit, destaca especialment la dimensió social i emocional de la feina: l’atenció a persones en moments de pèrdua.
De fet, aquest component humà és un dels factors que més està captant l’interès dels joves, un fet que ha sorprès fins i tot els organitzadors. “Estem acostumats a perfils més adults, però cada cop hi ha més joves que s’hi interessen”, assenyala Andreu.
El projecte també mira al futur, amb iniciatives com serveis d’acompanyament en la pèrdua d’animals de companyia, un àmbit emergent que amplia encara més les possibilitats professionals d’un sector que, fins fa poc, havia passat desapercebut.