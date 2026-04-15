L’Ajuntament planifica una nova escola bressol al Segle XX

El govern municipal s’ha compromès a impulsar una nova escola bressol al barri del segle XX. El calendari preveu iniciar la redacció dels plecs el 2026 i licitar la redacció el 2027 perquè el projecte executiu estigui llest a la tardor. Paral·lelament, s’està treballant en la creació de noves places d’educació infantil mitjançant l’adaptació d’espais a l’Escola El Vallès.
Aquest impuls respon a una anàlisi detallada de les necessitats demogràfiques de la ciutat. Avui, durant la comissió d’Educació d'aquest, el govern ha argumentat que el creixement urbanístic en sectors propers com Sala Badrinas o la Rambleta fa palesa la urgència d’ampliar l’oferta pública.
Davant les qüestions de la portaveu d’ERC, Ona Martínez, respecte a l’anunci del projecte al Segle XX, una tècnica municipal ha remarcat que és “un compromís del qual ja feia temps que s’havia parlat”. El pla plurianual d’inversions reserva una partida de 200.000 euros per a enguany i 600.000 euros per a l’any vinent, que serviran per encarregar el projecte tècnic i avaluar-ne el cost de construcció.
Les obres d’El Tabalet
Pel que fa a l’Escola Bressol El Tabalet, l’adequació física dels nous espais ja és una realitat. La capacitat del centre s’ampliarà amb 20 noves places. L’executiu ha confirmat durant la comissió que les obres estan totalment acabades i que ara l’expedient resta pendent de rebre la llicència d’activitat i l’autorització definitiva del Departament d’Educació de la Generalitat. L’objectiu principal és que aquesta validació arribi a temps per poder oferir les places en el període de preinscripció ordinària.
Tanmateix, si els tràmits burocràtics s’endarrereixen, l’Ajuntament obrirà el servei tan bon punt tingui la llum verda i adjudicarà les places directament a les famílies que es trobin a la llista d’espera.