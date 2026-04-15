El Casal de la Dona de Terrassa celebra quatre dècades amb jornades obertes

Aquest cap de setmana, el Vapor de Prodis acull unes jornades especials per commemorar quatre dècades de trajectòria del Casal de la Dona de Terrassa. Les activitats, obertes a la ciutat, se celebraran aquest divendres a la tarda i dissabte al matí sota el títol “40 anys del Casal de la Dona”.
El programa inclou una àmplia varietat de propostes, com exposicions, taules informatives d’entitats, xerrades i projeccions de vídeos. També hi haurà un espai per a la cultura, amb l’actuació del coral del Casal de la Dona, de Castelleres i de l’Esbart Dansaire, així com la construcció col·lectiva d’un mural commemoratiu dirigit per l’artista Carmen Valverde.
Les jornades comptaran amb la participació de diverses entitats i moviments socials de la ciutat, entre les quals hi ha la CONFAVC i la FAVT, l’Observatori de Drets Socials, Alternativa 3, Dones d’Aigua, OAT, Eina Cooperativa, Prou Barreres, Prodis o la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa, entre d’altres.
El Casal de la Dona va obrir les seves portes el 8 de març de 1986 i, des d’aleshores, s’ha consolidat com un espai de referència per al moviment feminista local. Aquest aniversari coincideix amb els 50 anys de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades el 1976 a Barcelona.
En aquest context, l’entitat també participa en la preparació de les jornades “Feminismes en Revolta”, previstes per al mes de juny, i impulsa noves iniciatives per apropar la seva trajectòria a la ciutadania.