ERC reclama consensuar amb el govern municipal i els centres educatius el repartiment dels 3 milions d’euros per a les escoles

ERC Terrassa reclama al govern municipal que convoqui “de manera urgent” tots els centres educatius de la ciutat i els grups polítics per decidir conjuntament com es distribuiran els 3 milions d’euros anunciats per a inversions en escoles. Segons la portaveu republicana, Ona Martínez, és “imprescindible que el repartiment d’aquests recursos es faci amb criteris objectius”, de forma participada i amb la implicació directa dels equips directius dels centres. “Cal conèixer de primera mà les necessitats actualitzades de cada escola i, a partir d’aquí, consensuar com es distribueixen els diners”, ha defensat.
La republicana ha advertit que, si es fes un repartiment equitatiu entre els 34 centres educatius de la ciutat, cada un rebria uns 80.000 euros, una quantitat que considera insuficient per afrontar totes les necessitats. Per això, insisteix en la necessitat d’establir criteris clars, compartits i amb transparència.
En relació amb els criteris de priorització, Martínez ha dit que “primer cal tenir la foto real de les necessitats de tots els centres; després ja es podran acordar els criteris”. Per la seva banda, el regidor Pep Forn ha remarcat que el criteri de necessitat és clau, però ha matisat que no sempre coincideix amb l’antiguitat dels edificis. “Hi ha escoles que requereixen manteniments bàsics i d’altres que necessiten intervencions estructurals. No tindria sentit actuar superficialment on cal una actuació profunda”, ha afirmat.
Els republicans aposten per elaborar una planificació a curt, mitjà i llarg termini que permeti ordenar les prioritats i aprofitar millor els recursos disponibles, tant els actuals com els que puguin arribar en el futur. Forn ha posat com a exemple les noves demandes derivades del canvi climàtic, com la climatització de les aules o l’adequació dels patis davant les onades de calor. A més, ha apuntat altres factors com el soroll en funció de la ubicació dels centres, que també poden afectar el dia a dia a les escoles i que, segons diu, cal tenir en compte en la planificació.
Finalment, Martínez ha alertat de l’envelliment dels equipaments municipals i del creixement de la ciutat, que incrementa la pressió sobre uns centres educatius sovint antics. “Quan arriben recursos, han d’anar allà on facin més falta i de la manera més útil possible”, ha conclòs, demanant, de nou, consens i participació en la presa de decisions.