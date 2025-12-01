El Consorci Sanitari de Terrassa condemna l'agressió a dos professionals i reforça les mesures contra la violència

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha expressat el seu “total rebuig” davant les agressions físiques i verbals que dos professionals van patir aquest cap de setmana en una planta d’hospitalització de l’Hospital Universitari de Terrassa. L’ens també ha traslladat el seu suport als treballadors afectats i ha reiterat el seu compromís amb la tolerància zero envers qualsevol forma de violència en l’àmbit sanitari.
Davant l’augment d’episodis violents en centres de salut, la direcció del CST treballa conjuntament amb els equips assistencials per reforçar els protocols i implementar noves mesures de protecció que garanteixin entorns de treball segurs i respectuosos.
En aquesta línia, el passat 29 d’abril el Consell de Govern va aprovar el Pla de Tolerància Zero, un document que recull accions de prevenció i detecció precoç de situacions que puguin derivar en agressions. El Pla forma part d’una campanya interna i externa amb el lema “Tractem-nos amb respecte”.
La iniciativa inclou eines com botons d’emergència, càmeres de seguretat, proteccions físiques als espais de treball i la presència de vigilants. També estableix com han d’actuar els professionals quan s’activa un protocol per violència externa. Aquest desembre, a més, s’ha incorporat la figura del Referent de Benestar Professional i Tolerància Zero, encarregat d’impulsar el Pla i oferir suport i acompanyament al personal.
El CST compta amb el suport de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord i del Departament de Salut per combatre les agressions i garantir la seguretat dels professionals del sistema públic de salut.
Finalment, el Consorci reitera la seva posició de fermesa davant qualsevol episodi violent i el seu compromís amb la defensa dels drets i la integritat del personal sanitari.