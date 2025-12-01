L'escenari de la Plaça Vella estrena rampa d’accés

L’Ajuntament de Terrassa ha instal·lat una nova rampa d’accés a l’escenari fix de la Plaça Vella amb l’objectiu de facilitar-ne l’entrada segura i adaptada per a totes les persones,especialment aquelles amb mobilitat reduïda. L’actuació respon a la necessitat de millorar l’accessibilitat en un espai que acull habitualment activitats culturals i esdeveniments públics.
La nova estructura és metàl·lica, un element que en facilita la instal·lació i, alhora, permet retirar-la en cas que sigui necessari, adaptant l’espai a futurs usos i esdeveniments.. Segons el consistori, aquest format facilita l’adaptació de la plaça a diferents usos sense alterar l’estructura fixa de l’escenari.
La tinenta d’alcalde i regidora d’Accessibilitat, Meritxell Lluís, ha destacat que "aquesta actuació contribueix a reforçar el compromís municipal amb la millora de l’accessibilitat a l’espai públic i la igualtat d’oportunitats". Segons ha dit, amb la incorporació de la rampa "la Plaça Vella fa un pas més per convertir-se en un espai plenament accessible, afavorint la participació de tothom en els actes culturals, festius i socials que s’hi celebren al llarg de l’any".
L’actuació dona continuïtat al Pla d’accessibilitat de l’espai públic, que té, com a un dels seus objectius, garantir que tots els entorns urbans siguin segurs, inclusius i
lliures de barreres arquitectòniques.
La regidora d’Obres Públiques i Manteniment, Montserrat Alba, ha explicat que la intervenció "forma part del pla de xoc de millores i manteniment a l’espai públic, que prioritza actuacions urgents en aquelles zones de la ciutat amb més necessitats, incidint en l’asfaltat, la millora de cruïlles, la senyalística, l’accessibilitat i l’estat de les voreres".