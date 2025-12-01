El Servei de Malalties Infeccioses de MútuaTerrassa rep el Premi Dr. Joan Costa i Roma del Col·legi de Metges de Barcelona

La Junta Comarcal del Vallès Occidental del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha reconegut el Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) amb el Premi Dr. Joan Costa i Roma en la seva 11a edició. El guardó es va entregar en el marc de l’acte anual de la professió mèdica del Vallès Occidental, celebrat recentment a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El premi distingeix els millors treballs mèdics, epidemiològics o de recerca desenvolupats per professionals o equips de la comarca en l’àmbit de l’atenció hospitalària. En aquesta ocasió, ha estat atorgat a l’equip encapçalat per Laura Gisbert, metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses del HUMT, i integrat per Beatriz Dietl, Mariona Xercavins, Aina Mateu, María López, Ana Martínez, Lucía Boix-Palop i Esther Calbo.
El treball premiat, Clinical Outcomes of Escherichia coli Acute Bacterial Prostatitis: A Comparative Study of Oral Sequential Therapy with β-Lactam versus Quinolone, analitza de manera retrospectiva les característiques clíniques i els resultats de la prostatitis aguda causada per Escherichia coli. L’estudi compara l’eficàcia del tractament oral amb cefuroxima a dosis altes respecte a la ciprofloxacina i identifica factors associats al fracàs clínic.
Els resultats mostren que els pacients tractats amb cefuroxima presentaven més recidives, mentre que la ciprofloxacina actuava com a factor protector davant el fracàs clínic. També s’assenyala que les infeccions urinàries prèvies són un factor de risc. L’equip conclou que, en pacients amb risc de recurrència de prostatitis, cal prioritzar el tractament amb quinolones.
L’acte va ser conduït pel president de la Junta Comarcal del Vallès Occidental, Jordi Esquirol, i va comptar amb la intervenció de l’epidemiòleg i degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, Antoni Trilla, que va fer la cloenda en qualitat de vocal de la Junta de Govern del CoMB.
El premi porta el nom del Dr. Joan Costa i Roma, metge sabadellenc i referent de la medicina interna, que va impulsar un model integrat de gestió sanitària pública que unia atenció primària, hospitalària i intermèdia.