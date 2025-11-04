L'Institut Mont Perdut fa classes al carrer denunciant retallades i reclamant un gimnàs "acordat al 2006"

L’alumnat i el professorat de l’Institut Mont Perdut de Terrassa han sortit al carrer aquest dimarts per denunciar les retallades que, segons afirmen, afecten greument el seu centre. La protesta, que ha transformat una classe d’educació física en una acció reivindicativa davant l’Ajuntament, forma part d’una sèrie de mobilitzacions que es repetiran durant el mes de novembre.
La principal reclamació és la construcció d’un pavelló cobert al Districte 2, una reivindicació històrica que, segons recorda Gisela Moya, professora i membre del Consell Escolar del centre, "fa gairebé vint anys que està pendent. El Mont Perdut és l’únic institut de Terrassa que no té gimnàs. L’acord municipal per fer un pavelló al barri ja estava aprovat el 2006, però el 2025 encara fem les classes a l’aire lliure", lamenta.
La manca d’aquest equipament no només condiciona les classes d’educació física, sinó també la celebració d’actes escolars com les graduacions o el Sant Jordi, sovint a l’intempèrie. "Quan plou, els alumnes es mullen i hem d’anul·lar les activitats. No podem continuar així", afegeix Moya, que reclama que "Ajuntament i Departament deixin de passar-se la pilota" i facin realitat un equipament que hauria de servir tant per al centre com per al barri.
A més de la manca de pavelló, la comunitat educativa denuncia la desaparició del menjador solidari, un projecte compartit entre Creu Roja i Ajuntament que donava servei a més de trenta alumnes en situació de vulnerabilitat. "Així asseguràvem que aquests alumnes tinguessin almenys un àpat. Ara no ho podem assegurar", explica la docent, que qualifica la decisió de "molt greu". El mateix programa també incloïa repàs escolar per a l’alumnat amb més dificultats.
La protesta també ha servit per visibilitzar altres retallades que afecten el centre, com la pèrdua de la figura de l’educadora social, essencial segons afirmen, en un institut de màxima complexitat, on "el 75 % de l’alumnat té algun tipus de vinculació amb serveis socials". Moya assegura que ara només queda una tècnica d’inserció laboral "que no pot abastar els més de 600 alumnes del centre".
Altres mesures que denuncien són la retirada d’ordinadors de Batxillerat, després que el Departament d’Educació hagi deixat de subministrar dispositius a l’etapa postobligatòria. "Els alumnes treballen sense llibres, tot és digital, i ara els hem de dir que comprin un ordinador d’un dia per l’altre", explica. També han perdut les ajudes dels programes PMOE-PROA, finançats amb fons Next Generation, que permetien reforçar activitats educatives i de suport.
Des del centre lamenten, a més, les ràtios elevades que arriben als 30 alumnes per aula tot i la complexitat social de l’institut. "És inassumible. Hi ha aules on literalment no hi cabem", denuncia Moya, dient que la justificació que reben es per "la matrícula viva".
La protesta d’aquest dimarts ha estat la primera d’una sèrie d’accions que es faran durant tot el mes de novembre. L’alumnat de tots els cursos -des de primer d’ESO fins a Batxillerat- farà classes a diversos espais públics de la ciutat, com la Plaça Vella, la plaça Nova o les Esglésies de Sant Pere, per fer visible la seva situació i reclamar solucions. "Només demanem allò que ja estava compromès", conclou la professora. "Un gimnàs digne, el retorn del menjador solidari i els recursos mínims per poder atendre l’alumnat com es mereix".