T'interessa un pis de protecció oficial? Aquestes són les claus per accedir-hi a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa la campanya "Benvinguts a casa vostra" per informar la ciutadania sobre un pas clau per accedir a un habitatge públic: inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial (RSHPO). Sense aquesta inscripció prèvia, no és possible optar als pisos de lloguer assequible o de protecció oficial que s’adjudiquen a la ciutat.
Segons la regidora de Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares, "l’habitatge no és una mercaderia més, és un dret", i per això el consistori vol facilitar l’accés al registre i trencar estereotips sobre qui pot optar a aquests pisos. Al web habitatgeterrassa.cat s’hi poden consultar els requisits, fer la inscripció en línia i seguir un videotutorial pas a pas. També s’hi explica que es poden inscriure tant persones individuals com unitats de convivència, sempre que estiguin empadronades a Terrassa, comptin amb documentació legal vigent i no superin els límits d’ingressos establerts per la Generalitat. L’Ajuntament recomana fer el tràmit telemàticament o a l’Oficina d’Habitatge, i recorda que la inscripció s’ha de renovar periòdicament, ja que perdre l’antiguitat pot fer que una persona baixi posicions en l’ordre d’adjudicació.
Actualment, Terrassa té 736 habitatges protegits en marxa, en titularitat pública o en col·laboració amb entitats privades. D’aquests, destaquen els 258 habitatges de Can Colomer, els 190 de Torre-sana, els 37 del Vapor Cortès o els 61 de l’antiga AEG, que es preveu finalitzar entre 2026 i 2028. A més, la ciutat podria sumar 340 habitatges més abans del 2028, gràcies a noves convocatòries de la Generalitat.En paral·lel, també s’estan desenvolupant projectes privats que inclouran pisos amb preus d’HPO, com els 85 habitatges de la carretera de Rellinars, els 25 de Sala Badrinas o els 42 de la Rambleta del Pare Alegre.
La campanya també estrena el perfil d’Instagram @habitatgeterrassa, amb l’objectiu d’arribar a un públic més ampli i jove. En paraules de Melgares, “Terrassa viu un punt d’inflexió en les polítiques d’habitatge, amb un model proactiu i equilibrat per fer efectiu el dret a viure en un habitatge digne i assequible”.