Els Comuns reclamen millores urgents en la mobilitat i el transport públic a Terrassa

Els diputats dels Comuns al Congrés, Eloi Badia i Candela López, han visitat Terrassa aquest dimarts per descobrir el dia a dia dels terrassencs, especialment en matèria de mobilitat i transport públic. La formació vol que la ciutat sigui una de les prioritats en la negociació dels propers pressupostos estatals, amb l’objectiu d’impulsar una mobilitat més sostenible i un servei ferroviari més eficient.
Segons han explicat, Terrassa pateix un dèficit estructural en les freqüències i la fiabilitat de la xarxa ferroviària, amb retards i incidències constants malgrat ser una de les ciutats més grans del país. Actualment, el 73% dels desplaçaments interurbans es fan amb vehicle privat, mentre que només un 25% utilitzen el transport públic.
El diputat Eloi Badia ha subratllat que “la mobilitat sostenible és clau per a la salut pública. Sabem que moltes ciutats tenen problemes de contaminació i que els llargs desplaçaments laborals comporten retards, accidents i estrès. Per això —ha dit—, Terrassa és un dels punts on cal posar més èmfasi, perquè el transport col·lectiu és essencial tant per als trajectes interurbans com per a la mobilitat dins la ciutat”.
Per la seva banda, Candela López ha reclamat el compliment del compromís de construir l’estació de Rodalies Terrassa Oest, al barri de Can Boada, un projecte anunciat fa anys però que encara no s’ha fet realitat. “És una assignatura pendent que molts governs han promès i que continua sense complir-se”, ha denunciat. López ha assegurat que els Comuns volen “posar aquesta demanda sobre la taula de negociació dels pressupostos estatals” i fer-la “una prioritat per al govern espanyol”.
La diputada també ha lamentat que “les inversions no poden seguir destinant-se a més asfalt o més cotxes. Cal que passin per millorar el servei ferroviari i oferir un transport públic digne per a tots els veïns i veïnes de Terrassa”.