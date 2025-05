El CST celebra la Jornada del Dia Internacional de la Infermera

Aquest matí ha tingut lloc a la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa la commemoració del Dia Internacional de la Infermera 2025 (que se celebra el 12 de maig), sota el títol "Les nostres infermeres. El nostre futur". L’objectiu principal de la jornada era reivindicar i posar en valor el paper fonamental de les infermeres dins del sistema sanitari i la societat, alhora que es promou la seva cura i benestar com a condició indispensable per garantir una atenció de qualitat.

La jornada estava dirigida a personal d’infermeria, estudiants i altres professionals vinculats al CST. La inauguració ha estat a càrrec de Ferran Garcia, director-gerent del CST; Antònia Villalba, directora d’Infermeria del CST i Marta Berenguer, coordinadora d’Urgències del CST i membre del Comitè organitzador.

Garcia ha iniciat la seva intervenció afirmant que "avui és un dia important de reconeixement de tota la tasca de les infermeres. Qui hagi passat per qualsevol serveisanitari s'ha adonat del paper de la infermeria. La infermeria està present al llarg de tota la vida de qualsevol persona, perquè té una part molt important de prevenció, de cuidar, d'estar al costat del pacient en tot moment. Prova d’això són les enquestes de satisfacció sobre la infermeria, amb unes notes altíssimes". El director-gerent també ha matisat que la infermeria és la columna vertebral del sistema sanitari. "Si falla la infermeria, no anem bé. En lloc d'anar rectes anem mirant cap al terra", ha reblat.

Villalba, per la seva banda, ha volgut posar en valor el lema de la jornada ‘Les nostres infermeres, el nostre futur’, explicant que és el lema del Consell Internacional d’Infermeria. La directora d’infermeria del CST ha fet èmfasi en què "tenim l’obligació de cuidar les nostres professionals. Hem de posar eines al seu abast per tal que això sigui possible" i ha destacat que actualment el context socioeconòmic actual fa que hi hagi una mancança de professionals d’infermeria. Villalba també ha volgut remarcar que etimològicament cuidar "vol dir mirar, mirar a algú o alguna cosa i focalitzar la nostra atenció en alguna cosa. Les infermeres el que fem és focalitzar la nostra atenció en la persona que tenim al davant. I fem la nostra màgia, que és el fet de cuidar aquesta persona. I també hem de fer el mateix amb els nostres professionals. Cuidar és posar en valor. Quan tu poses en valor la feina d'una persona, l'estàs cuidant".

Marta Berenguer, per la seva banda, ha explicat el funcionament de la jornada, destacant que en les dues taules inicials "ens centrarem en què fem, com ho fem, com ens veiem i com ens veuen". En la tercera taula es parlava de "Cuidar-se per cuidar".

La primera taula, sota el nom "Posar en valor" i moderada per Laura Grau, coordinadora d’Infermeria de l’Àmbit Mèdic del CST, ha comptat amb Carme Varo, membre del departament de Qualitat i Seguretat del Pacient i directora de la Residència Llar Sant Llàtzer del CST, amb la xerrada Importància del registre; i amb Maria José Navarro, infermera i cap de Suport de la Gestió de la Fundació Althaia, amb Quadres de comanament d’infermeria.

La segona taula, que ha versat sobre "Visualització", ha estat moderada per Sandra Rubio, coordinadora d’Infermeria de la Unitat de Diàlisi del CST, i ha comptat amb Borja Manzanares, president del Col·legi d’Infermeres de Barcelona, amb "Com ens veiem nosaltres"; Lidia Menchen, infermera gestora de casos de la Unitat de Patologia Mamària del CST, amb "Les xarxes socials com a eina de visualització"; i Marta Sanz, pacient i infermera del CST, amb "Com es veuen els pacients?".

La tercera taula, sota el nom "Cuidar-se per cuidar", ha estat moderada per Alba López, coordinadora d’Aguts del Servei de Salut Mental del CST i ha comptat amb Dolors Duarte i Marta Talarn, infermeres del Servei de Salut Laboral del CST, amb "Vigilància de la salut en el treball"; Isabel Martínez, responsable de Prevenció de Riscos Laborals del CST, amb "Seguretat al lloc de treball"; Sonia Ortiz, infermera del CSMA Terrassa del CST, amb "Cura de la nostra salut mental"; Anna Villegas, infermera d’Atenció Primària del CAP Terrassa Est del CST, amb Alimentació i Cèlia Garcia, sotsdirectora de l’Àmbit d’Atenció Primària del CST, amb "Exercici i salut".

Després ha tingut lloc el Taller de Qi gong, a càrrec de Salut Garriga, fisioterapeuta del CST i la cloenda ha estat a càrrec de Marta Berenguer, coordinadora d’Urgències i membre del Comitè Organitzador.