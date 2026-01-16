El CST ret homenatge als jubilats del 2025

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha celebrat aquest divendres, a l’Hospital Universitari de Terrassa, l’acte d’homenatge als 55 treballadors i treballadores de la plantilla que s’han jubilat al llarg de l’any 2025.
L’esdeveniment ha reunit més de 160 persones entre professionals del CST, familiars i amistats dels homenatjats. L’acte ha estat presidit per Marià Gàllego, president del CST; Ferran Garcia, director gerent de l’entitat, i Isabel Arrieta, directora de Recursos Humans i Gestió de Persones, que han estat els encarregats de donar la benvinguda als assistents.
Durant les seves intervencions, Marià Gàllego ha posat en relleu la tasca que desenvolupen els equips assistencials i de suport en l’atenció a les persones malaltes i en situació de vulnerabilitat, així com el paper del voluntariat en l’àmbit social i sanitari. Per la seva banda, Ferran Garcia ha agraït als professionals jubilats els anys de dedicació, vocació i entrega al servei dels pacients i de la població. Isabel Arrieta ha destacat l’emotivitat de l’acte, celebrat en una sala plena a vessar.
Tot seguit, cada jubilat i jubilada ha estat cridat a l’escenari per rebre un obsequi commemoratiu i un ram de flors de mans del seu responsable. A continuació, Joan Pons, en representació de l’Associació de Jubilats CST x Sempre, ha explicat els objectius de l’entitat i els avantatges que ofereix als seus membres, com la participació en activitats científiques, lúdiques i culturals, així com una targeta que els manté vinculats al CST un cop jubilats.
L’acte s’ha clos amb la interpretació de diverses peces a càrrec de la Coral Renaixença del CST i amb una fotografia de grup que ha posat el punt final a una jornada marcada pel reconeixement i l’emoció.