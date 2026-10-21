Dubtes sobre l'impacte del nou Carrefour en el comerç de proximitat: "Hi ha exemples negatius a tota Europa"

L’obertura del nou i renovat centre comercial que Carrefour projecta a Can Parellada ha protagonitzat una discussió intensa durant la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Educació celebrada aquest dimecres. La representant d'Esquerra Republicana, Ona Martínez, ha qüestionat el suport públic que el govern municipal ha donat a la iniciativa, advertint de la incertesa sobre les conseqüències que pot comportar per al comerç de proximitat de Terrassa.
En la seva intervenció, el regidor d'Urbanisme i Comerç, Xavier Cardona, ha reconegut la manca d'un informe d'impacte comercial abans de la posada en marxa. Cardona ha al·legat que la manca de llicència i la incertesa sobre la formulació exacta del negoci ho dificulten: “Iniciar un estudi sense saber la tipologia d’establiment comercial que hi haurà allà és molt complicat”. Tanmateix, el responsable municipal ha defensat que la gran superfície busca atraure consumidors de complexos metropolitans i comarcals com La Maquinista, minimitzant els efectes sobre l'entorn local, i ha promès que l'anàlisi de l'Ajuntament es farà una vegada la instal·lació estigui en funcionament.
Per la seva banda, Martínez ha emfatitzat que el seu grup entén la concessió de la llicència com un procediment purament tècnic que no qüestionen. La crítica d'ERC s'ha dirigit exclusivament al fet que l'executiu avali políticament el complex sense estudis rigorosos a la mà, recordant l'existència "d'exemples arreu d'Europa" sobre els efectes perjudicials de les grans superfícies en el teixit de barri, "com ha passat amb el Parc Vallès", ha dit.
La tensió entre tots dos ha anat en augment quan Cardona ha replicat al·ludint al suport d'altres càrrecs republicans a iniciatives semblants en el territori, tot remarcant que "l’Ajuntament no pot prevaricar" i mostrant-se partidari de qualsevol inversió que revitalitzi el barri, el qual es troba a l'espera de rebre fons del Pla de Barris. Aquest comentari ha portat a la regidora d'ERC a exigir repetidament que es retractés per haver suggerit que empenyien el govern a cometre una il·legalitat, una petició que el regidor ha acabat concedint.