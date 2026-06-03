El decret de les noves àrees de vianants, en vigor

El decret que regula les noves àrees de vianants s’ha signat i entra en vigor legalment aquest dimecres, tot i que l’aplicació no serà immediata a tot arreu. Segons han detallat els tècnics de l’Ajuntament a la taula de mobilitat aquest dimarts a la tarda, serà una “fase de desplegament progressiu” que començarà per la Plaça Vella, un àmbit on pràcticament “no canviarà res respecte al que tenim ara mateix”. El control mitjançant càmeres s’anirà estenent de manera gradual a la resta de zones.
La nova configuració estableix tres àrees principals de restricció: una àrea centre ampliada, Plaça Vella i Seu d’Ègara. A més, s’hi incorpora un nou tram de circulació restringida al carrer de Prim.
Durant el període d’exposició pública, s’han rebut tres al·legacions. Les aportacions de l’associació Prou Barreres han estat estimades i “han comportat canvis, ampliant fins a quatre el nombre de matrícules autoritzades per cada persona amb mobilitat reduïda”, en lloc de la ràtio d’un sol vehicle vigent fins ara.
A més, s’ha establert que “la vigència d’aquesta autorització sigui la mateixa que té la targeta PMR”, que pot arribar a ser de cinc anys, eliminant així l’obligació de fer el tràmit anualment. Els tècnics de Mobilitat del consistori, acompanyats a la sala pel regidor de l’àrea, Xavier Cardona, han assegurat a les entitats que “hem tingut en compte les vostres peticions i a més a més ho hem fet d’acord amb el que estableix el codi d’accessibilitat”.
Pel que fa les altres dues al·legacions, que eren sobre la zona de vianants de la Seu d’Ègara, no comporten modificacions al decret, però sí un reforç en el control en aquest àmbit, especialment al carrer de Joan Duch.
El nou sistema de control d’accessos es basa en càmeres, unifica els horaris de càrrega i descàrrega i elimina els distintius de la majoria d’àrees, de manera que només es mantindran a la Plaça Vella i a la Seu d’Ègara. Com a novetat, es creen els accessos puntuals amb un límit de 52 a l’any, que es podran sol·licitar a través d’un web i seran vàlids per circular per l’àrea Centre, que engloba quatre zones existents i s’amplia lleugerament, i per carrers com el del Castell.
Una forta campanya comunicativa
L’entrada en vigor s’acompanyarà d’una campanya de comunicació que comença aquest dimecres, i que inclourà l’enviament de cartes i fulletons adaptats a cada situació, excepte a Plaça Vella on no hi ha canvis i s’informarà directament als comerços i les entitats veïnals. Els veïns del Centre que ja en formaven part rebran un avís explicant-los que “no han de fer cap tràmit”, mentre que s’informarà sobre com procedir als nous afectats. També es repartirà material imprès als comerços i als vehicles estacionats per informar dels horaris i recordar, al revers, les normes de la ZBE.
Quatre nous busos a la tardor
Els autobusos urbans han registrat un creixement del 35% en la darrera dècada: hi ha pics de 66.000 usuaris diaris Per fer-hi front, aquesta tardor “s’incorporaran quatre vehicles més al servei, a la xarxa d’autobusos de Tmesa. El consistori també ha detallat la nova inversió de prop de 8 milions en la renovació de la flota: 3 autobusos híbrids que s’incorporaran al març de l’any que ve”, així com 11 vehicles addicionals a finals de 2027, i 4 busos més endavant. La mesura permetrà tenir “un 87% de la flota amb tecnologia menys contaminant”.