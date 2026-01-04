La Cavalcada de Reis només es cancel·larà en cas de "nevada intensa" a Terrassa

Després d'activar l'alerta municipal dissabte a causa dels avisos per nevades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l'Ajuntament ha convocat el Comitè municipal d'Emergència per establic com afrontarà la ciutat aquest episodi climàtic que pot emblanquinar la ciutat dilluns.
Segons informa el consistori a través d'un comunicat, el pronòstic de neu, originalment establert entre les 13 i les 19 hores, s'ha avançat a primera hora de dilluns dia 5 de gener, amb la qual cosa és probable que no coincideixi amb les tradicionals Cavalcades de Reis. "Només en cas de nevada intensa, l'organització es planteja una celebració alternativa de la Cavalcada", han afirmat des de l'Ajuntament. No obstant això, alerten que a la tarda del mateix dilluns encara farà un fred intens i poden caure precipitacions en forma d'aiguaneu, cosa que afavoreix que el paviment de la ciutat es glaci i pugui ser relliscant. En aquest sentit, tant l'Ajuntament com l'entitat organitzadora, El Social, avaluaran i identificaran aquells punts que puguin resultar conflictius per tirar-hi sal abans de començar la Cavalcada.
Pel que fa a les cavalcades dels barris de Montserrat i Vilardell, les Arenes, Torre-Sana, Can Parellada i les Fonts, l'Ajuntament manté el contacte amb les respectives organitzacions amb les quals ha elaborat algunes alternatives per executar-les en cas que fos necessari i s'hi dipositarà sal en alguns punts.
Altres afectacions a la ciutat
A part de la Cavalcada dels Reis Mags, l'Ajuntament ha informat a TMESA de la predicció meteorològica i l'empresa d'autobusos urbans intervindrà en el servei en cas que la climatologia ho requerís. També s'han activat els serveis socials municipals: l'alberg per a persones sense sostre, l'Andana, està preparada per ampliar places i s'obriran dos centres cívics per donar cobertura a les persones sense llar en cas que fos necessari.
Per la seva banda, Eco-Equip disposa de vehicles, pales i 800 sacs de sal i potassa per anar-la distribuint per la ciutat i el consistori està preparat per actuar a vies principals i accessos a serveis essencials amb una pala llevaneus hidràulica que va acoplada a un vehicle 4x4 de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF). A més, l'Ajuntament té una reserva de 40 tones de sal per desfer el gel que es distribuiran en 13 punts estratègics de la ciutat per garantir les bones condicions a voreres i accessos a garatges.
Pel que fa al servei d'aigua, Taigua està comprovant els grups electrògens de les seves instal·lacions i que els seus dipòsits estan plens. També emetrà una sèrie de consells per evitar danys en les instal·lacions particulars d'aigua durant episodis de fred intens. "Taigua recorda que, si viviu en zones aïllades o fora dels nuclis urbans, mantingueu un rajolí d'aigua corrent a les aixetes per evitar que les canonades es congelin i protegiu amb draps la clau de pas de l'aigua", han recomanat, i han afegit que és bona idea "disposar d'una reserva mínima d'aigua o líquid" per poder consumir en cas que el subministrament s'interrompi.
L'Ajuntament demana prudència a la població, reduir al màxim els desplaçaments dins i fora de la ciutat i seguir les actualitzacions de la situació a través de canals de comunicació oficials, així com a través de les seves xarxes socials.