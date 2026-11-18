La música i la solidaritat es trobaran aquest divendres 20 de novembre a la parròquia de Sant Josep de Can Palet amb l'estrena del Cor Maria Cardellach, el projecte infantil de la fundació socioeducativa Funeduca. La formació actuarà per primera vegada en públic en un concert solidari que compartirà amb el Cor Montserrat, coincidint amb el Dia Universal de la Infància. La cita començarà a les 19 hores i la recaptació de les entrades es destinarà íntegrament a les activitats infantils de l'entitat, especialment al manteniment del nou cor.
El Cor Maria Cardellach va néixer el curs passat com una proposta educativa per oferir als infants vinculats a Funeduca un espai de creixement personal, expressió i cohesió social a través de la música. La formació porta el nom de Maria Cardellach, vinculada a la fundació i impulsora de la iniciativa, que va morir l'agost del 2025.
L'acte també vol retre homenatge a la seva figura. Abans de les actuacions, el president de Funeduca, Jordi Fàbregas, donarà la benvinguda als assistents. A continuació, Pepi Costa, membre del patronat, i Salvador Cardús, marit de Cardellach, en representació de la família, explicaran els orígens del projecte i el motiu pel qual el cor porta el seu nom.
Després d'aquesta presentació, els infants interpretaran dues o tres peces en la seva primera actuació pública. El concert continuarà amb el Cor Montserrat, formació en la qual Maria Cardellach havia cantat durant la seva joventut. Finalment, les dues agrupacions compartiran una darrera cançó abans d'un brindis amb els assistents.
Un repertori entre la tradició i la música contemporània
El Cor Montserrat, dirigit per Rosa M. Ribera i amb Daniel Garcia al piano, oferirà un repertori que recorrerà diferents èpoques i estils musicals. El programa inclou obres de Joan Cererols i peces del Llibre Vermell de Montserrat, així com composicions de Mozart, Fauré i John Rutter. D'aquest darrer autor s'interpretaran alguns fragments del Magnificat, amb la soprano solista Anna Basagaña.
Més enllà de la proposta musical, el concert vol donar visibilitat a la tasca socioeducativa de Funeduca i contribuir a donar continuïtat a les activitats que organitza per als infants. En aquest sentit, els fons recaptats serviran per sostenir el Cor Maria Cardellach i reforçar les iniciatives infantils de la fundació.