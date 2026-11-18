El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) atén cada any prop de 2.000 pacients ambulatoris amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i registra al voltant de 400 ingressos hospitalaris per aquesta patologia. L'any 2025, el centre va comptabilitzar 1.983 atencions ambulatòries i 376 hospitalitzacions. En el cas dels pacients ingressats, l'estada mitjana se situa entre vuit i nou dies, mentre que la taxa de reingrés és d'entre el 15 i el 20%.
Les dades coincideixen amb la commemoració, aquest dimecres 18 de novembre, del Dia Mundial de la MPOC, una jornada que vol donar visibilitat a una malaltia respiratòria crònica i irreversible que constitueix la tercera causa de mort al món. Amb motiu de la diada, la Comissió d'MPOC del CST ha organitzat diverses activitats de sensibilització i informació ciutadana a Terrassa i Rubí, amb l'objectiu d'apropar la patologia a la població i fomentar-ne la prevenció.
A Terrassa, el CAP Can Roca ha acollit aquest dimecres al matí una xerrada a càrrec de la metgessa Gemma Ródenas i la infermera Eva López. La programació continuarà dijous 19 de novembre, a les 11 hores, a la biblioteca del districte 2, amb una sessió informativa organitzada pel CAP Terrassa Est i conduïda per la metgessa Anna Falcó i la fisioterapeuta Carla Rubiralta. A Rubí, el CAP Anton de Borja ha instal·lat aquest dimecres un estand informatiu sobre la malaltia, amb la participació de la metgessa Ana Sala i l'equip d'infermeria.
La presidenta de la Comissió d'MPOC del CST, Yuliana Pascual, ha recordat que la prevenció i els hàbits saludables són fonamentals per reduir el risc de desenvolupar la malaltia i millorar la qualitat de vida de les persones afectades. En aquest sentit, ha posat l'accent en la importància de no fumar, mantenir una alimentació equilibrada, practicar exercici físic i vacunar-se. També ha remarcat la necessitat de seguir els tractaments prescrits, assistir a les visites mèdiques i complir les recomanacions dels professionals sanitaris per evitar complicacions.
El repte del diagnòstic precoç
El tabaquisme continua sent el principal factor de risc de l'MPOC. El cap del Servei de Pneumologia del CST, César Valdés, ha assenyalat que es tracta d'una de les malalties respiratòries més freqüents i amb més impacte sobre la salut de la població, però que en molts casos es podria evitar. Un dels principals reptes assistencials, segons ha explicat, és avançar-ne el diagnòstic, ja que encara hi ha persones que conviuen amb la patologia sense saber-ho.
Per aquest motiu, Valdés ha defensat una major coordinació amb l'atenció primària per identificar els pacients de manera més precoç i intervenir abans que la malaltia avanci. També considera necessari donar a conèixer millor els factors de risc i els símptomes que poden fer sospitar que una persona pateix MPOC.
Un altre dels objectius del servei de Pneumologia és millorar el control dels símptomes i reduir les aguditzacions mitjançant un seguiment més estret dels pacients. La voluntat és anticipar-se a les descompensacions i evitar, sempre que sigui possible, que hagin de necessitar atenció hospitalària. Per aconseguir-ho, el CST aposta per reforçar el control de la malaltia fora de l'hospital i oferir una atenció més propera i coordinada.
L'objectiu final, ha resumit Valdés, és reduir les aguditzacions i els ingressos hospitalaris i garantir que les persones amb MPOC puguin mantenir la millor qualitat de vida possible.