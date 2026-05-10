Novetats en el pàrquing incendiat de Can Boada: alguns veïns podrien tornar a utilitzar-lo en uns mesos

Finalment, els veïns i veïnes de Can Boada poden tenir un bri d'esperança al qual atenir-se. Els afectats per l'incendi a l'aparcament subterrani del Mercat de Can Boada van tenir dimecres una reunió amb els administradors de les instal·lacions per tractar l'estat de la situació actual. En aquesta junta, segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, es va obrir la porta a la possibilitat que alguns usuaris puguin tornar a aparcar els seus vehicles dins en un termini aproximat d'un o dos mesos, molt abans del que en un principi s'havia establert. Originalment, es pensava que els veïns no podrien fer ús de les instal·lacions fins després d'un any.
Aquesta obertura, que encara no és segura que es pugui efectuar, seria gradual, és a dir, anirien entrant paulatinament vehicles, especialment els de les zones més allunyades del focus de l'incendi, fins a arribar a una ocupació aproximada del 80% de les places totals. Segons fonts properes al Diari de Terrassa, aquesta posada en funcionament es duria a terme després d'efectuar treballs de neteja de l'espai, que inclourien tant la zona d'aparcaments com la de trasters particulars, i d'algunes reparacions, sobretot pel que fa a les instal·lacions elèctriques. Això ha tranquil·litzat els usuaris, ja que, tot i que la reparació total de la infraestructura pot allargar-se més en el temps, l'aparcament pot ser operatiu abans. En aquest sentit, l'administració va mencionar que l'Ajuntament de Terrassa agilitzarà els permisos d'obra que escaiguin per no allargar més del que és necessari la situació al barri.
L'administració, segons ha apuntat la font, va afirmar que les actuacions sobre l'immoble seran possibles gràcies a l'avançament de la companyia asseguradora general de l'immoble, que cobriria per avançat els costos generals, que s'han xifrat en aproximadament 200.000 euros. Tot i això, van destacar els administradors, les cobertures pels danys particulars —que estan determinades per quin ha estat l'origen del foc— encara s'han de tancar definitivament i no hi ha un peritatge definitiu de les possibles afectacions estructurals, cosa que fa que l'obertura o no del pàrquing estigui condicionada a si els informes de seguretat que emetin els experts ho avalen.
Per altra banda, un dels punts que es van tractar a la reunió entre els usuaris i els administradors és el de l'origen del foc. Segons han indicat les fonts del Diari de Terrassa, els administradors van comunicar els quevïns que les autoritats i els pèrits treballen amb indicis que apunten a que l'incendi va ser intencionat, contràriament als rumors que es van escampar en un inici, que apuntaven a un incident amb un cotxe elèctric. La prova clau d'aquestes hipòtesi són les imatges recuperades d'algunes càmeres de seguretat. En aquest sentit, l'administració de l'espai ha avançat als usuaris que en un futur s'hauran de determinar i instal·lar noves mesures de seguretat per evitar que un incident d'aquestes característiques torni a passar.
El Diari de Terrassa s'ha posat en contacte amb l'empresa administradora de l'aparcament, Ecomsa Comunitats, però no han volgut fer declaracions ni confirmar la informació donada.