El Govern demana als ajuntaments que reactivin les Zones de Baixes Emissions

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha demanat als municipis amb Zones de Baixes Emissions (ZBE) com Terrassa que restableixin el règim ordinari de funcionament, després que hagin finalitzat les circumstàncies excepcionals que van justificar-ne la suspensió.
Les restriccions d'accés i circulació en aquestes zones van quedar temporalment suspeses arran de les dificultats de mobilitat derivades de l'accident ferroviari de Gelida el 20 de gener passat. L'executiu català ha decidit reactivar-les després que el servei ferroviari s'hagi recuperat "significativament" i s'hagin reforçat els serveis d’autobús. Cada consistori determinarà ara el calendari i els mecanismes per reprendre les limitacions obligatòries.
El Govern va decidir suspendre les ZBE per minimitzar l’impacte de les incidències en la mobilitat i garantir alternatives de desplaçament a la ciutadania mentre el servei de tren quedava afectat, facilitant puntualment l’ús del vehicle privat davant la reducció de freqüències i interrupcions del transport.
Ara, un cop transcorregudes diverses setmanes des de l’adopció de les mesures, i una vegada s’ha recuperat el sistema ferroviari i s’han reforçat els serveis d’autobús, l’executiu català ha decidit reactivar-les.
En aquest sentit, el Govern ha recordat que les ZBE són “un instrument per garantir la qualitat de l’aire directament vinculada a la salut”. Alhora, ha animat els ajuntaments a reprendre les limitacions "per consolidar un model de mobilitat més sostenible i saludable".