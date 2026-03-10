La Fiscalia demana 14 anys de presó pel pare de les dues terrassenques assassinades al Pakistan

El tràgic cas de l'Arooj i l'Aneesa, les dues germanes de 21 i 24 anys veïnes de Terrassa que van ser assassinades al Pakistan el maig de 2022, encara una etapa clau en l'àmbit judicial espanyol. Tot i que el crim va quedar sense càstig al seu país d'origen pel "perdó" dels familiars, l'Audiència de Barcelona jutjarà ara el pare de les noies, Ghulam Abbas, i dos dels seus germans pel calvari viscut a la ciutat abans del desenllaç fatal.
El Ministeri Públic sol·licita una pena de 14 anys de presó per al pare i un dels germans, i 6 anys per a un segon fill. Se'ls acusa de delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat, maltractament habitual i coaccions.
Un pla per "netejar l'honor" familiar
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el pare va dissenyar un pla amb l'objectiu de "netejar l'honor" de la família després que les dues joves es neguessin a acatar els matrimonis concertats amb els seus cosins. El 2019, les germanes havien estat obligades a casar-se al Pakistan contra la seva voluntat, però en tornar a Terrassa, van decidir trencar amb les imposicions familiars, fugir del domicili i refer les seves vides amb les seves parelles actuals.
El fiscal sosté que els acusats van exercir un control ferri i violent sobre les noies durant la seva estada a Terrassa:
- Vigilància constant: La filla gran no podia sortir al carrer si no era acompanyada pel pare o el germà.
- Maltractaments físics: L'escrit detalla agressions físiques continuades que van portar una de les joves a un intent de suïcidi l'any 2018.
- L'engany final: A principis de 2022, el pare hauria aconseguit convèncer-les perquè viatgessin al Pakistan, on poc després de la seva arribada van ser executades per membres de la seva pròpia família.
La intervenció de la justícia local
Mentre l'Audiència Nacional manté la investigació sobre l'assassinat en si, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Terrassa ha estat l'encarregat d'indagar en l'infern que van viure les germanes a la ciutat egarenca. Aquest procediment se centra en com es va gestar el tràfic de persones i les coaccions que van patir dins de les quatre parets de la llar familiar abans de ser enviades a la mort.
Ara, l'Audiència de Barcelona serà l'escenari on el pare i els dos germans hauran de respondre per aquestes acusacions, en un cas que va commocionar la comunitat local i que va posar sobre la taula la realitat dels matrimonis forçats a Catalunya.