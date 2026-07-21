La residència d'AMPANS començarà a rebre usuaris la setmana vinent

La nova residència i centre de dia Amunt de la Fundació AMPANS, inaugurada aquest dimarts al barri de Sant Llorenç, començarà a rebre els seus primers residents entre finals d'aquesta setmana i la vinent, un cop es formalitzi el concert de les places. Així ho ha anunciat el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, en el seu primer acte oficial després de prendre possessió del càrrec. El nou equipament, que ha suposat una inversió de nou milions d'euros, ofereix 60 places residencials i 20 de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat, donant resposta a una reivindicació de les famílies que s'arrossegava des de feia disset anys.
La inauguració ha reunit el president del Parlament, Josep Rull; el conseller Raúl Moreno; l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; representants de la Diputació de Barcelona, d'AMPANS i de la Coordinadora Capaç, l'entitat que va liderar la reclamació perquè Terrassa disposés d'un recurs d'aquestes característiques.
Moreno ha explicat que el retard en l'obertura efectiva de l'equipament s'ha degut al relleu al capdavant del departament. "Molt probablement aquesta mateixa setmana o a principis de la que ve s'acabarà el concert de les places i els residents podran entrar", ha afirmat. El conseller ha puntualitzat que serà AMPANS qui determinarà quines persones ocuparan les places, mentre que la Generalitat s'encarrega de concertar-les i finançar-les.
Durant la inauguració, Moreno ha definit el centre com "una porta oberta a tenir noves oportunitats de vida". També ha subratllat que "cada cop que entra una persona amb discapacitat intel·lectual a un centre com aquest estem oferint autonomia, qualitat de vida i la possibilitat de construir el seu propi projecte vital". El conseller ha remarcat, a més, que l'equipament exemplifica el model que vol impulsar el Govern i ha recordat el compromís d'obrir 6.000 noves places residencials durant la legislatura, de les quals ja se n'han creat 2.700.
La residència s'ha construït en una parcel·la municipal de 5.702 metres quadrats cedida per l'Ajuntament i s'organitza en deu unitats de convivència amb habitacions individuals i espais compartits, seguint un model d'atenció centrat en la persona. El Departament de Drets Socials i Inclusió ha aportat més de dos milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation, mentre que la Diputació de Barcelona hi ha contribuït amb 1,2 milions.
L'alcalde, Jordi Ballart, ha reivindicat que l'equipament posa fi a una situació que obligava moltes persones amb discapacitat intel·lectual a marxar fora de Terrassa per manca de recursos residencials. "Fem un pas molt important perquè ningú hagi de marxar lluny del seu entorn, de les seves amistats i de les seves famílies per rebre els suports que necessita", ha afirmat. Tot i celebrar la inauguració, també ha advertit que "no pot ser un punt i final" perquè encara caldrà incrementar recursos, especialment en l'àmbit de l'atenció diürna i per a les persones que finalitzen l'etapa escolar.
El president d'AMPANS, Lluís Sánchez, ha qualificat la jornada de "molt feliç" per a les famílies i ha assegurat que la inauguració "va més enllà de l'edifici perquè representa la culminació d'un compromís col·lectiu amb les persones i les seves famílies".
Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha definit la residència com la materialització d'"un acte amarat dels millors valors" i ha elogiat la perseverança de la Coordinadora Capaç. "La tenacitat és la forja de l'esperança", ha afirmat, abans de reivindicar el paper de les famílies i del tercer sector social per fer possible projectes com aquest.