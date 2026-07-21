Tanca L'Àpat, una de les cafeteries de referència de Sant Pere Nord: "Hem crescut amb la nostra clientela"

Després de més de tres dècades convertit en un punt de trobada imprescindible de Sant Pere Nord, la cafeteria L'Àpat abaixarà la persiana. La decisió arriba després que la seva propietària, Ana García, hagi patit una lesió a la mà i hagi optat per posar punt final a una llarga trajectòria professional marcada per la proximitat amb els clients. Tot i això, la família treballa perquè el negoci pugui tenir continuïtat mitjançant un traspàs, encara sense concretar. "Com que ja porto 42 anys treballant, he decidit que no començaré de nou a buscar gent", explica García.
L'Àpat va obrir les portes el 12 d'abril de 1992, fruit d'un projecte familiar impulsat per la mateixa Ana García, el seu Rosendo Garrido, el seu germà i la seva cunyada. Els inicis van ser diferents dels actuals: funcionava com una croissanteria en format d'autoservei, amb safates, vitrines i una oferta centrada en pastes, creps, entrepans i begudes. Amb el pas dels anys, però, el negoci va anar evolucionant al ritme del mateix barri.
"Hem sigut nosaltres els que ens hem anat adaptant a la clientela", recorda. Així, van substituir l'autoservei per una barra i un tracte més personal, com si d'un bar es tractés. "Hem crescut amb la nostra clientela. Ara els portàvem nosaltres les coses en lloc que haguessin d'anar amb la safata", relata. Aquest vincle amb els veïns és precisament el que García considera el gran llegat de L'Àpat. "Al barri dius 'on és l'Àpat?' i tothom sap qui som i on som", afirma. De fet, assegura que encara avui conserva clients que hi van començar a anar el mateix any de l'obertura. "Des del 1992 tinc gent que ve cada dia", destaca amb orgull.
La relació amb molts d'ells ha anat molt més enllà de la d'un simple establiment de restauració. "He conegut tanta gent que estimo i que m'estima...", resumeix emocionada. La notícia del tancament ha provocat nombroses mostres d'afecte entre els clients habituals. "Em diuen que els sap molt greu, però que ja m'ho mereixo, que he treballat molt", apunta García.
Ara, el seu desig és que L'Àpat continuï viu amb uns nous responsables. "Intentaré poder-lo traspassar a alguna família, com nosaltres", afirma. Mentrestant, es prepara per gaudir d'una jubilació que dedicarà, sobretot, a la família. "Tinc una neta de dos anys i em dedicaré a ella, a la família i també a sortir una mica", conclou.