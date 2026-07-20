El PP vol treure més partit a les càmeres de videovigilància

El Partit Popular de Terrassa defensarà al ple de juliol una proposta perquè la Policia Municipal s’integri a la plataforma Alpha Data Manager (ADM), un sistema que connecta més de 200 cossos policials locals de l’Estat i permet generar alertes en temps real quan es detecta un vehicle d’interès policial.
En la roda de premsa celebrada aquest dilluns a la tarda, la portaveu del PP, Marta Giménez, ha explicat que la iniciativa pretén complementar la xarxa de càmeres de videovigilància que s’està desplegant a la ciutat: “Aquestes videocàmeres serveixen per prevenir el delicte i investigar-lo després, però nosaltres volem donar-los un plus”.
Segons Giménez, el programa permetria que, si un vehicle buscat en qualsevol altre punt d’Espanya entra o surt de Terrassa, “salti directament l’alerta” perquè la Policia Municipal el pugui localitzar i actuar. La popular sosté que l’objectiu és “facilitar la feina a la gent que ens protegeix”.
La moció també reclama un estudi tècnic sobre la compatibilitat del sistema amb les càmeres existents i el seu cost, abans d’impulsar una prova pilot.
Marta Giménez diu que els populars acostumen a obtenir el suport del ple municipal en les seves propostes, però expressa que “no val només amb el titular”, sinó que “ho han d’implementar”.