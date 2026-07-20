Montserrat Font, nova cap del servei de Protecció Civil

Montserrat Font Fabra és la nova cap del Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Terrassa. Formada en Enginyeria Tècnica Industrial, amb l’especialitat en mecànica d’estructures, llicenciada en Psicologia Social i tècnica superior de prevenció de riscos laborals, compta amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la protecció civil i la gestió d’emergències. Aquest dilluns al matí ha estat rebuda al consistori per l’alcalde, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, i de la regidora de Protecció Civil, Ruth Hibernón.
Font ha estat cap del Servei de Gestió d’Emergències (CECAT) de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat des del 2011 i fins a l’actualitat. Prèviament, entre el 2008 i el 2011, va dirigir el Servei de Gestió del Risc i Planificació del mateix organisme i, entre els anys 1990 i 2008, va ocupar el càrrec de cap del Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Mataró.
Al llarg de la seva trajectòria també ha exercit com a professora en matèria de protecció civil i emergències a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, al Grau de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, al Màster de Gestió de Riscos i Emergències i al Postgrau d’Intervenció Psicosocial en Situacions d’Emergència i Catàstrofes de la Universitat Pompeu Fabra. Així mateix, ha estat col·laboradora i ponent en diverses jornades tècniques i formacions especialitzades.
Font va prendre possessió com a regidora d’ERC l’any 2023, assumint les regidories de Plans i Projectes, Ciutadania i Convivència, Memòria Històrica, Drets Humans i Qualitat Democràtica.