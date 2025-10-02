El Mental Fest 2025 es mou a la Plaça Vella

El proper divendres 10 d’octubre, Terrassa acollirà la tercera edició del Mental Fest, el festival de sensibilització i cultura al voltant de la salut mental. La gran novetat d’enguany és el canvi d’ubicació: el certamen deixa el Parc de Vallparadís per instal·lar-se al cor de la ciutat, la Plaça Vella, amb l’objectiu de guanyar visibilitat i acostar-se encara més a la ciutadania.
El festival, organitzat per Ocell de Foc Volant en col·laboració amb la Taula de Salut Mental de Terrassa, commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i enguany ho fa sota el lema “Drets socials per una salut mental digna i accessible”, posant l’accent en la necessitat de garantir condicions de vida dignes —habitatge, educació, ocupació, suport comunitari— per poder gaudir d’una bona salut mental.
La jornada, de 10 a 23 hores, combinarà activitats culturals, artístiques i lúdiques amb espais de reflexió i reivindicació. Durant tot el dia hi haurà un passadís d’entitats, un mural reivindicatiu en directe i la campanya “No t’ho empassis” contra l’estigma. Al matí, destaca el programa especial del Submarí de Ràdio Terrassa, una taula rodona sobre esport i salut mental, la projecció del curtmetratge "Remar" i l’“hora blava”, una activitat pensada per oferir un entorn més tranquil i accessible.
A la tarda, la programació inclourà tallers de moviment i artteràpia, un micro obert de poesia, una visita guiada de l'exposició Sala d’Espera, la lectura del manifest i actuacions musicals i culturals com les de la Coral Renaixença del CST, la Coral Gospel Bo, una batucada i els concerts d’Evadirse i The Hive, que tancaran la jornada.
La regidora de Salut, Laura Rivas, ha remarcat que el Mental Fest “és molt més que una proposta cultural i lúdica: és un espai de trobada, sensibilització i visibilització de la salut mental”. Per la seva banda, Andrea Ceballos i Núria Pagès, responsables d’Ocell de Foc Volant, han subratllat l’aposta per una organització comunitària i participativa, amb especial protagonisme de les persones joves i de les primeres persones amb experiència pròpia en salut mental. De fet, el festival se celebra aquest any en divendres, i no en cap de setmana com en edicions anteriors, per facilitar la participació d’escoles, instituts i entitats juvenils. La intenció era convidar aquests centres educatius a visitar i formar part del festival, però la tria d'aquest divendres 10 d'octubre com a dia de lliure disposició ho ha mermat. Ara bé, l'organització confia en que aquesta festivitat pugui atraure també més gent, especialment jove que no hagi d'anar a l'institut, aquell dia.
La lectura del manifest, a càrrec de persones que conviuen amb experiència pròpia la salut mental, serà un dels moments més emotius de la jornada. Ho ha demostrat Rubén Vela, llegint-ne un extracte durant la presentació, on explicava que el Mental Fest reclamarà que "Terrassa sigui una ciutat on cuidar la salut mental signifiqui cuidar la dignitat i on ningú quedi enrere".