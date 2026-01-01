El Ministeri de Transports invertirà en la conservació de la B-40 al seu pas per Terrassa

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat un contracte de 23,1 milions d’euros per a la conservació i explotació de 104 quilòmetres de carreteres de l’Estat a la província de Barcelona, entre les quals destaca la B-40 al seu pas per Terrassa, entre els punts quilomètrics 0 i 13. També s’inclouen l’A-2, uns 50 quilòmetres entre Igualada i Martorell i la carretera N-2 en diferents trams a l’altura de Martorell.
El contracte tindrà una durada inicial de tres anys, amb possibilitat d’una pròrroga de dos anys i una ampliació addicional de fins a nou mesos. Les actuacions formen part del programa estatal de manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, amb l’objectiu de garantir unes condicions òptimes de circulació, seguretat i vialitat.
En el cas de la B-40 a Terrassa, els treballs inclouran tasques de vigilància i atenció d’accidents, vialitat hivernal, control de túnels i comunicacions, així com el manteniment general de les instal·lacions. Aquestes actuacions busquen millorar la seguretat i la fiabilitat d’una via clau per a la mobilitat del Vallès Occidental.
El contracte també incorpora criteris ambientals i d’eficiència energètica, amb l’obligació que les empreses adjudicatàries calculin la seva petjada de carboni i presentin, durant els primers sis mesos, un pla de descarbonització amb l’objectiu d’assolir un balanç neutre d’emissions en un termini de cinc anys. Aquesta estratègia s’emmarca en la voluntat del Ministeri de reduir les emissions associades al manteniment de les carreteres i avançar cap a una gestió més sostenible de les infraestructures viàries.