L’Espai Vapor, capital de l’escena independent

L’Espai Vapor va tornar a demostrar per què és un dels escenaris amb més personalitat de la Festa Major. Durant tres nits, la plaça del Vapor Ventalló es va convertir en el punt de trobada dels amants de la música independent, amb una programació que va combinar artistes consolidats, noves promeses i sessions de DJ capaces d’allargar la festa fins ben entrada la matinada.
Divendres al vespre, Los Chivatos van obrir un cap de setmana marcat per les guitarres i els sons alternatius. Tot seguit, el grup La Plata va desplegar el seu univers entre l’indie pop i el post-punk, abans que Dame Area sorprengués el públic amb la seva electrònica industrial. Ja de matinada, el trio VVV (Trippin’you) va portar una proposta trencadora, combinant post-punk i electrònica amb un so contundent i provocador. Verushka va acabar la primera nit amb una sessió d’electrònica hipnòtica que va mantenir viva l’energia de la plaça.
Dissabte, Paco Te Quiero va començar la vetllada amb el seu directe enèrgic, abans que Dharmacide desplegués les atmosferes envoltants del seu shoegaze i dream pop. Més tard, l’Espai Vapor es va banyar de llums morats i blaus per rebre un dels concerts més esperats de la Festa Major. Lluny de les multituds dels grans escenaris, l’actuació de The Pains of Being Pure at Heart va portar directament l’essència del so de Brooklyn al cor de Terrassa. El concert va convertir la plaça en un clam de pura nostàlgia indie pop. El públic, totalment entregat i amb els braços enlaire, va vibrar intensament quan van sonar himnes intergeneracionals com “Come Saturday” o “Young Adult Friction”. Sobre l’escenari, Kip Berman s’abocava a la seva guitarra amb una passió elèctrica i incombustible, ben acompanyat per la formació original de l’any 2007: Alex Naidus al baix i Peggy Wang als teclats i veus, amb el suport vital de Christoph Hochheim i Brian Alvarez. La boira escènica i l’energia desbordant de la banda de Brooklyn van crear una atmosfera íntima i vibrant que va atrapar els assistents des del primer minut. La nit va continuar amb la intensitat de Triángulo de Amor Bizarro, que va demostrar per què és un dels grans noms de l’indie estatal amb un directe contundent de guitarres distorsionades i rock alternatiu. La festa es va allargar fins a les 5 hores amb la selecció de DJ Amable, tot un referent de l’escena alternativa.
Concert de Triángulo de Amor Bizarro a l'Espai Vapor
LLUÍS CLOTET
Final de festa
L’última jornada va comptar amb les actuacions de Lys Morke, Salvana i els bascos Ezpalak, que van portar a la plaça el seu rock alternatiu en euskera. Las Dianas van posar el punt final als concerts de l’Espai Vapor amb una dosi de pop fresc, abans que DJ Maadraassoo tanqués l’edició amb una sessió enèrgica que va transitar entre l’indie, el rock, el pop i l’electrònica.
Sessió de Dj Maadraassoo a la plaça del Vapor Ventalló
LLUÍS CLOTET