Una tarda de circ per quedar-se amb la boca oberta

Acrobàcies impossibles, equilibris i molta emoció prendran aquest dimarts al vespre la Plaça Vella. A partir de les 19.30 hores acollirà una nova edició de la Gran Gala de Circ de Festa Major, una proposta gratuïta i oberta a tots els públics que reunirà artistes de diferents disciplines en una tarda marcada per l’espectacle, el risc i la destresa. La gala està produïda i dirigida per l’associació Tub d’Assaig 7’70, una entitat de referència en la promoció del circ a la ciutat.
Les terrassenques Alba Valldaura i Àngela Monge seran les encarregades de conduir la vetllada, mentre que la música en directe anirà a càrrec de Thub da Satj Band, que posarà banda sonora als diferents números. La voluntat és repetir una fórmula que any rere any omple la Plaça Vella i converteix aquest espectacle de circ en un dels plats forts del tram final de la Festa Major de Terrassa.
El cartell reuneix artistes especialitzats en disciplines molt diverses. Spinish Circus presentarà un número de barra russa, una espectacular modalitat acrobàtica basada en salts d’alta dificultat sobre una barra flexible sostinguda pels portors. També hi actuarà Clara Larcher, que demostrarà el seu domini de la corda fluixa amb un exercici d’equilibri i precisió. La gala també comptarà amb els números de verticals de Juan Carlos Panduro, una disciplina que exigeix força, control i una gran tècnica corporal, així com amb el duo Skating Randy, que oferirà una exhibició de patinatge acrobàtic combinant velocitat, coordinació i figures de gran complexitat. Completarà el programa Los Abajo Firmantes, amb un espectacle de diàbolo que combina habilitat, humor i un ritme trepidant.
Amb aquesta nova edició, l’associació Tub d’Assaig 7’70 torna a apostar per acostar el circ contemporani al carrer i fer-lo accessible a tota la ciutadania. La combinació d’artistes locals amb companyies especialitzades, la música en directe i la varietat de disciplines prometen convertir, un any més, la Plaça Vella en un gran escenari a l’aire lliure on petits i grans podran deixar-se sorprendre per un espectacle ple de talent i creativitat.