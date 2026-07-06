Serrallonga torna a saquejar Terrassa amb humor, sàtira i trabucs

Terrassa ha tornat a enfrontar-se aquesta tarda a Serrallonga i als seus desacomplexats bandolers. Si heu sentit trabucaires ressonant pel centre de la ciutat, és ben probable que hàgiu estat testimonis —o fins i tot víctimes— dels saquejos d'aquesta peculiar colla.
El Ball del Serrallonga ha seguit l'estructura tradicional, en què diversos bandolers es presenten davant de Serrallonga. A Terrassa, però, ho han fet guiats pel conegut bandoler que robava pels camins de la serra de l'Obac, en Capablanca. En la versió actual de l'espectacle, els protagonistes han deixat de banda les malifetes del passat per centrar els seus versots en l'actualitat política, local, nacional i internacional.
Després de fer-se sentir a la plaça de Josep Freixa i Argemí i al carrer Volta, els bandolers han arribat al Raval de Montserrat, on han fet la primera parada. Després de saludar la plaça amb el tradicional Ball del Serrallonga, han anunciat les seves intencions: "Vinga! Ara només cal trobar unes quantes cases on entrar a robar... I després, trobar un lloc on fer un bon beure".
Tot seguit, s'han dirigit cap a la casa de la vila —o, dit d'una manera més planera, l'Ajuntament—. Mentre uns simulaven saquejar l'edifici, els altres han ballat el Ball de la Joana, fins que dos bandolers han aparegut amb un presoner i una bossa amb ben pocs diners. "S'ho han gastat tot en fer un cementiri per gossos!", han exclamat, en una de les moltes referències satíriques de la representació.
Serrallonga i la seva colla han continuat el recorregut fins a la Torre del Palau, on han tornat a sembrar el caos abans de retornar al Raval de Montserrat per posar el punt final a l'activitat amb els tradicionals versots. Com és habitual, ningú no n'ha sortit indemne.