El pàrquing del Progrés, líder en rotació de vehicles

L’aparcament soterrat de la plaça del Progrés és, amb diferència, l’equipament municipal amb més moviment de vehicles. Segons l’informe de gestió municipal amb dades fins al novembre, aquesta instal·lació destaca amb molta diferència sobre la resta de la xarxa d’Egarvia pel que fa al moviment d’entrades i sortides de vehicles (rotació). Al mateix temps, la forta demanda al centre ha fet que les places fixes estiguin plenes i hi hagi llista d’espera per als nous sol·licitants, com de fet passa a la resta.
Les xifres mostren que l’aparcament de la plaça del Progrés és el preferit per aparcar-hi una estona, és a dir, és el punt neuràlgic de l’aparcament de curta durada. Fins al novembre de 2025, s’hi han registrat 135.393 moviments de vehicles. Aquesta xifra és molt superior a la del segon aparcament més utilitzat, el de Sant Leopold, que en el mateix període ha registrat 43.421 entrades, una dada que confirma el creixement respecte a les 38.056 de 2023, tot i que encara se situa per sota del tancament global del 2024 (47.480).
El pàrquing del Progrés i el de Sant Leopold són els únics que mostren una tendència clara a l’alça en l’ús per part dels conductors. En el cas del Progrés, les xifres dels primers onze mesos del 2025 ja superen el total de tot l’any 2023 (135.161), i s’acosten al màxim assolit el 2024, quan es van registrar 153.155 rotacions. Tot indica a una major activitat en aquesta zona. Altres aparcaments com els de l’avinguda de Barcelona, Primer de Maig o Lluís Companys tenen un volum de trànsit més moderat, oscil·lant entre les 13.000 i les 16.200 rotacions. D’aquests, destaca Lluís Companys, que, amb 13.629 moviments al novembre, ja ha superat tot l’any 2024 (13.505) i el 2023 (12.308). El Vapor Universitari manté un ús més discret amb 2.434 rotacions fins al novembre, però també en ascens respecte a les 2.274 del 2024 i les 1.883 del 2023.
Ple absolut i llistes d’esperes
A l’altra cara de la moneda hi ha els usuaris que busquen una plaça fixa. L’informe assenyala que, durant el període 2020-2025, el nombre d’abonats s’ha mantingut estable, amb només petites variacions, perquè, senzillament, no hi caben més cotxes. Tots els aparcaments municipals tenen les places destinades a abonaments completament ocupades i disposen de llista d’espera.
En el cas del Progrés, de les 306 places disponibles, 109 estan ocupades per abonats. A Sant Leopold, la xifra puja fins als 154 abonats de les 210 places totals. A l’avinguda de Barcelona hi ha 315 abonats per 331 places; a Primer de Maig, 225 de 277; a Lluís Companys, 183 de 276, i al Vapor Universitari, 87 abonats per 84 places. Tots els aparcaments tenen, a més, places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, motocicletes i bicicletes.
Per optimitzar espai, les places no utilitzades es destinen a rotació, garantint sempre els contractes dels abonats. Els abonaments són de 24 hores, matins i tardes, o nits i caps de setmana.
Actualització de tarifes segons l’IPC
Terrassa ha actualitzat els preus dels aparcaments soterrats per al 2026, que s’ajustaran automàticament segons els contractes de gestió vinculats a l’IPC. Els equipaments gestionats per Egarvia aplicaran un increment lleugerament superior, del 3,1%, prenent com a referència l’índex d’octubre. Aquesta mesura és la que afecta els aparcaments de la plaça del Progrés, l’avinguda de Barcelona, Primer de Maig o Lluís Companys. Els pàrquings de SABA (Doctor Robert, Plaça Vella i Raval) pujaran un 3%, segons l’índex de setembre.